واقعه عاشورا بهترین درس برای زندگی شرافتمندانه بشری است

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از فرماندهان لشگر 16 زرهی قزوین ظهر سه شنبه با نماینده مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه قزوین دیدار کردند.

در این دیدار آیت الله باریک بین ضمن تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) گفت: محرم و صفر بهترین فرصت برای اندیشیدن در زندگی ائمه معصومین(ع) است لذا از وعاظ و مداحان و سخنرانان انتظار می رود در منابر پیام اصلی قیام امام حسین(ع) را برای مردم بخصوص نسل نوجوان و جوان تبیین و بازگو کنند.

آیت الله باریک بین تصریح کرد: در مجالس سوگواری محرم باید وعاظ تلاش کنند چگونگی واقعه عاشورا را بخوبی برای آحاد جامعه ترسیم کنند تا فلسفه قیام و سختی هایی که در مسیر اعتلای اسلام و ترویج امر به معروف و نهی از منکر تحمل شده بازگو شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین ضمن قدردانی از حضور مردم بخصوص نوجوانان وجوانان در مجالس سوگواری ماه محرم یادآورشد: خوشبختانه قزوین در ردیف استانهای مذهبی کشور است که با داشتن مردمی متدین و مومن با برگزاری مراسم عزاداری شایسته و حضوری پرشور در محافل دینی عشق و ارادات خود را به ائمه معصومین نشان می دهند.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری در ادامه به اقتدار نیروهای مسلح در کشور اشاره کرد و گفت: امروز نیروهای مسلح کشور اعم از ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی با تعهدی دینی در تمام عرصه ها نقشی ممتاز و تاثیرگزاری دارند و با اقتدار اجازه نداده اند دشمن اجازه تعدی به میهن را پیدا کند.

وی افزود: از افتخارات و برکات نظام اسلامی این است که در راس کل قوا ولی فقیهی عادل و شجاع قرار دارد که پشتوانه مستحکمی برای نظامیان است تا با اقتدار در مسیر صیانت از کشور گام بردارند و خوشبختانه نیروهای مسلح همواره گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب بوده و در تمامی صحنه ها حضوری فعالی داشته و با حضورآگاهانه و با بصیرت خود توانسته اند تمامی نقشه های دشمنان را خنثی کنند.

در ابتدای این دیدار امیر غلامرضا شهری فرمانده قرارگاه لشگر 16 زرهی قزوین ضمن تسلیت ایام محرم گفت: خوشبختانه در لشگر 16 زرهی برنامه های فرهنگی متناسب با ایام محرم و صفر برای پرسنلپیش بینی شده و حضور پرشور و گسترده نیروها در این مراسم بیانگر اوج ریشه های دینی در میان فرماندهان و سربازان لشگر است.