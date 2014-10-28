خبرگزاری مهر نوپا و بالنده است/ رسانه ها در تحقق جامعه اسلامی نقش قابل توجهی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صارمی زاده صبح سه شنبه در بازدید از دفتر مرکزی خبرگزاری مهر استان سمنان در شاهرود، با اشاره به ظرفیت های رسانه ای شهرستان شاهرود، اظهار داشت: خبرگزاری مهر پوشش رسانه ای بسیار مطلوبی را در سطح استان دارد.

وی با بیان اینکه دغدغه و خواستگاه خبرگزاری مهر مطرح کردن مباحث مبتلابه جامعه و مباحث فرهنگی است، تصریح کرد: یک رسانه مطلوب باید پل ارتباطی خوب و مطمئن برای مردم و مسئولان باشد که اگر انتقادی را هم نسبت به عملکرد بخشی مطرح می کند سازنده باشد که خوشبختانه رسانه های استان خصوصا این خبرگزاری در اخلاقمداری صاحب نامند.

توجه به وحدت ملی ملاک عمل باشد

رئیس شورای اطلاع رسانی استان سمنان تعامل مسئولان با مطبوعات خصوصا رسانه های مجازی در پیشبرد اهداف نظام برای خدمت بهتر و بیشتر به مردم را مورد توجه ویژه دولت تدبیر و امید ذکر کرد و اذعان داشت: توجه به وحدت ملی ملاک عمل مسئولان خصوصا اصحاب رسانه باشد چون در سایه این امر مهم به امنیت اجتماعی و اقتصادی می رسیم.

صارمی زاده ترویج سبک زندگی اسلامی را از دیگر اولویت هایی دانست که رسانه ها باید به آن توجه ویژه داشته باشند و تصریح کرد: رسانه ها در تحقق جامعه اسلامی نقش قابل توجهی دارند.

وی خاطرنشان کرد: گزارشات میدانی خبرگزاری مهر در راستای توجه بیشتر مسئولان به دغدغه ها و مشکلات مردم مورد توجه است.

مسئولان، رسانه های مجازی را کمتر مورد حمایت قرار می دهند

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این نشست، صداقت گفتار در خبرگزاری مهر را مورد توجه همه رسانه های دنیا دانست و گفت: این خبرگزاری، به گونه ای عمل کرده است که امروزه نه تنها در داخل کشور بلکه در رسانه های خارجی نیز مورد استناد قرار دارد.

حجت الاسلام علی شکری، با اشاره به این امر که برخی مسئولان رسانه های مجازی را کمتر مورد حمایت قرار می دهند اظهار داشت: مسئولان باید توجه بیشتری به خبرگزاری ها داشته باشند.

وی افزود: یکی از راه های تقویت خبرگزاری ها در فضای مجازی بحث تبلیغات است چراکه این رسانه ها بر خلاف نشریات مکتوب قابل خریداری کردن نیستند و رایگان در اختیار مردم قرار می گیرند.

صداقت سرلوحه کار خبرگزاری مهر استان سمنان

مسئول خبرگزاری مهر استان سمنان نیز در این نشست با بیان این مطلب که این خبرگزاری همواره سعی بر بهترین پوشش وقایع استان داشته است، گفت: همواره سعی کرده ایم تا از ظرفیت های خبری استان در راستای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گام برداریم.

محمد حسن مقدم نیا در خاتمه، صداقت را مهمترین شاخصه خبرگزاری مهر دانست و تصریح کرد: این خبرگزاری همواره خود را مکلف به داشتن صداقت در ارائه اخبار و اطلاعات کرده است و از هرگونه انتقاد و بیان نظری در بهبود کار خود از سوی مسئولان و مخاطبان استقبال می کند.

سید محمد رضا هاشمی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود، ایرج کارخایی مدیر کل امور بین الملل و روابط عمومی استانداری سمنان و دکتر نیما سماکوش مشاور معاون سیاسی-امنیتی استاندار سمنان در این بازدید صارمی زاده را همراهی کردند.