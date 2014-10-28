کتاب درسی تفکر و سبک زندگی تالیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محی‌الدین بهرام محمدیان پیش از ظهر سه شنبه در جلسه مدیران و سرگروه‌های آموزشی در تنکابن گفت: در پایه ششم کتاب تفکر و پژوهش و پایه هفتم و هشتم کتاب تفکر و سبک زندگی را تالیف کردیم.

وی افزود: در دوره ابتدایی کتاب های درسی با در نظر گرفتن ۱۱ حوزه یادگیری به صورت تلفیقی، در دوره اول متوسطه، کتابهای درسی به صورت اختصاصی و در دوره متوسطه کتابهای درسی به صورت تخصصی تالیف می‌شود. همچنین کتاب‌های درسی تنها محور آموزشی نیست بنابراین بسته‌های آموزشی را در این زمینه طراحی کرده‌ایم.

محمدیان در خصوص چرخشی که اتفاق افتاده، عنوان کرد: کلاس تنها محل آموزش و تربیت نیست بلکه کارگاه، بازار محل، محیط‌های مجازی نیز می‌تواند محیط‌های یادگیری باشد.

وی در خصوص نقش معلمان تاکید کرد: معلمان باید الگو، پژوهشگر، برنامه ریز درسی، راهور آموزشی و پاسخگو در برابر مجهولات دانش آموزان‌ باشد و ما برای تحقق این نقشها در معلم طرح رتبه بندی معلمان را اجرا می‌کنیم.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی خاطرنشان کرد: رویکرد برنامه درسی ملی این است که بتوانیم تولید محتوای آموزشی را به مشارکت بگذاریم که در حال حاضر در برخی کتاب‌های درسی این اقدام شروع شده است.

برگزار شد اظهار کرد: یکی از بحث‌هایی که در سازمان پژوهش و دستگاه تعلیم و تربیت دنبال می ‌شود اجرایی کردن سند تحول و برنامه درسی ملی است و سازمان پژوهش در این فرآیند عهده دار تجدید تالیف و نظر محتوی آموزشی با سیاست های جدید است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در ادامه افزود: هدف سند تحول نظام آموزشی و برنامه درسی متفاوت از نظام های آموزشی دیگر و برنامه درسی است.

وی با اشاره به اینکه دستیابی به مراتبی از حیات طیبه هدف ما است عنوان کرد: برای دستیابی به این هدف رویکرد شکوفایی کشور فطرت مد نظر است.

محمدیان با بیان اینکه فطرت یعنی تقویت تفکر، ایمان، علم، عمل، و اخلاق است افزود: این ۵ عنصر بر چهار عرصه ارتباط با خود، خدا، خلقت و آفرینش خلاصه می‌شود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی درخصوص یازده حوزه یادگیری تصریح کرد: تفکر و حکمت، زبان و ادبیات، قرآن، ریاضیات، علوم، بهداشت و سلامت و تربیت بدنی، ‌علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، کار و فناوری، آداب مهارت زندگی و خانواده، فرهنگ، هنر و تمدن و زبان‌های خارجی از جمله ۱۱ حوزه یادگیری به شمار می‌آید.