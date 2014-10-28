دانش آموزان متوسطه بیشترین مراجعان کتابخانه های عمومی اردبیل هستند

داریوش سفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در رتبه دوم دانشجویان و در رتبه سوم مراجعان، دانش آموزان ابتدایی قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه در شش ماهه نخست امسال به نسبت سال گذشته تعداد مراجعه به کتابخانه ۴۸ درصد رشد دارد، اضافه کرد: در عین حال در بخش امانت کتاب نیز با ۴۰ درصد رشد مواجه هستیم.

سفیدی با اذعان به اینکه مراجعه دانش آموزان با هدف مطالعه برای کنکور در نیمه اول سال در این آمار تاثیر گذار بوده است، اضافه کرد: با این وجود اقدامات کتابخانه در پاسخ به نیاز مشتریان قابل انکار نیست.

سرپرست امور کتابخانه های عمومی استان معتقد است کتابخانه یک دانشگاه عمومی در سطح جامعه است و در راستای بالابردن سطح آگاهی عمومی فعالیت می کند.

وی تاکید دارد که وظیفه کتابخانه های عمومی صرفا در امانت کتاب خلاصه نشده و کارکرد این مجموعه های فرهنگی به مراتب گسترده تر است.

به گفته سفیدی در حال حاضر ۵۵ هزار نفر عضو کتابخانه های عمومی استان است که این رقم اعضای فعال را شامل می شود و در شش ماهه نخست سال به نسبت سال گذشته با پنج درصد رشد همراه است.

خانواده ها در رونق بخش کودک همکاری کنند

وی در عین حال رتبه سوم بخش ابتدایی را به دلیل فعالیت های ارزنده بخش کودک طی عمر دو ساله خود دانست و افزود: این بخش در نظر دارد توسعه فرهنگ مطالعه و نهادینه کردن آن در ذهن کودک و نوجوان گام بردارد.

سرپرست امور کتابخانه های عمومی استان معتقد است در عین حال باید خانواده ها نسبت به رونق بخشی این بخش با کتابخانه ها مشارکت کنند و انتظار اینکه در دو سال فعالیت بخش کودک جایگاه خود را بیابد معقول نیست.

وی از برگزاری دوره های متنوع هنری از جمله مسابقات نقاشی، قصه گویی، قصه خوانی و بازی های کامپیوتری در بخش کودک یاد کرد و افزود: در برخی شهرستان ها حتی به موازات دوره های کودکان برای والدین آن ها نیز دوره های تند خوانی و خلاصه نویسی برگزار شده است.

سفیدی معتقد است در سال های آتی بخش کودک کتابخانه های عمومی می تواند به شکل بهینه ای در میان خانواده ها تثبیت شده و ثمره فعالیت خود را شاهد باشد.