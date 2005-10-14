دوشنبه؛ زمان تشكيل جلسه اضطراري شوراي بورس براي بررسي بحران بازار سرمايه

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، حسين عبده تبريزي درباره تشكيل جلسه اضطراي شوراي بورس براي بررسي بحران بازار سرمايه گفت: اين جلسه دوشنبه هفته جاري با حضور وزيرامور اقتصاد ودارايي،رييس كل بانك مركزي،مقامات نظارتي واجرايي بورس تشكيل خواهد شد.

وي افزود: دراين جلسه راهكارهاي مناسب خروج از بحران بررسي مي شود وما اميدواريم با تصميماتي كه دراين شورا گرفته مي شود در هفته آينده شاهد بهبود شاخص اصلي بازار باشيم.

عبده تبريزي خاطرنشان كرد : درخواست هاي بورس را براي تقويت حضور بانك ها دربازار سرمايه وهمچنين اعطاي تسهيلات بانكي براي خريد سهام به شركتهاي سرمايه گذاري را دراين جلسه به بانك مركزي ارائه خواهيم كرد.

وي افزود: وضعيت بازار درهفته گذشته بهبود نسبي پيدا كرد ه وما درمجموع دو روز با صعود شاخص ها وسه روز با افت آن مواجه بوديم.

وي با اشاره به اين كه از شاخص اصلي بورس از اول سال جاري تا كنون حدود 16 درصد كاهش داشته است،تاكيد كرد: اين كاهش براي سهامداران بازار به خصوص سهامداران جزء وتازه وارد با توجه به تورمي بودن كشور قابل تحمل نيست.

وي خواستار تغيير سياست هاي دولت درزمينه برخي صنايع مانند سيمان،فولاد وپتروشيمي شد وتصريح كرد: ورود سيمان به سبد حمايتي نه تنها باعث كاهش قيمت آن براي مصرف كننده نمي شود بلكه يك بازارسياه هزارميليارد توماني دركشور ايجاد مي كند.

وي خاطرنشان كرد: شركتهاي سيماني حدود 15 درصد كل بورس را تشكيل مي دهند واصلاح سياست هاي دولت دراين زمينه مي تواند تاثير بسياري بررفع بحران موجود بگذارد.

زمان بررسي بحران بورس در مجلس فرا رسيد// سهم مردم در بورس به 60 درصد افزايش مي يابد

نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس اعلام كرد كه زمان بررسي بحران بورس در مجلس فرا رسيد.

سيد جلال حسيني در گفت وگوبا خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" با اشاره به بحران فعلي بازار سرمايه گفت: درحال حاضر سرمايه عظيمي از بازار سرمايه خارج و به سمت بازارهاي عربي سرازير شده است.

وي از تصويب نهايي لايحه بازار سرمايه در جلسه روز يكشنبه هفته آينده مجلس شوراي اسلامي خبر داد وگفت: هم اكنون 45 ماده از اين لايحه در صحن علني تصويب و مابقي نيز روز يكشنبه هفته آينده نهايي خواهد شد.

حسيني تصريح كرد: مقامات سازمان بورس اوراق بهادار در جلسه روز يكشنبه مجلس حضور خواهند داشت و با آنها در خصوص وضعيت فعلي بورس گفتگو خواهيم كرد.

وي اجراي شدن لايحه بازار سرمايه را موجب شفاف شدن داد و ستد ها در اين بازار دانست و گفت: بازار سرمايه ايران در حال حاضر داراي ايرادات ماهوي و شكلي است.

نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به مديريت ريسك در بازار سرمايه اشاره و تصريح كرد: تحليل درست كارشناسان مالي، حسابرسان و همه نهادهاي مالي در بازار سرمايه موجب بالندگي و كاهش سقوط شخص ها در اين بازار خواهد شد.

وي خواستار رفع خلاء هاي قانوني در بازار سرمايه شد و گفت: با تصويب لايحه 60 ماده اي بازار سرمايه، اين مشكل نيزبرطرف خواهد شد.

حسيني تاكيد كرد: عرضه اوراق جديد الانتشار كه براي تجهيز منابع بنگاه هاي اقتصادي صورت مي گيرد، در جذب منابع سرگردان جامعه و رونق بورس تاثير گذار خواهد بود.

نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس يادآور شد: با اجراي لايحه بازار سرمايه، هر تخلفي از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي جرم محسوب شده و پيگيري قانوني خواهد داشت.

وي اضافه كرد: همچنين با اجراي اين لايحه توزيع غير متعارف سهام توسط شركت هاي بزرگ در بازار سرمايه متوقف خواهد شد.

حسيني خاطرنشان كرد: با واگذاري سهام كارخانجات دولتي به مردم، سهم آنها از بازار سرمايه به صورت پلكاني به حدود 60 درصد افزايش خواهد يافت.

نوسانات اخير در بورس با اصلاح قانون بازار سرمايه مهار مي شود

مدير نظارت بر معاملات شركتهاي بورس گفت: با اصلاح قانون بازار سرمايه مي توان نوسانات اخير در بازار بورس را مهار كرد.

هادي بيدختي در گفت و گو با خبر گزاري مهر دلايل افت شاخص بورس را مسائل اقتصادي، سياسي ورواني عنوان كرد و اظهار داشت: براي منطقي كردن تغييرات شاخص بورس در بازار سرمايه بايد قوانين و مقررات تكميلي تصويب شود. همچنين بهينه سازي وتكميل ابزارهاي لازم ومتنوع سازي اوراق بهادار نيزفراهم شود.

وي افزود: ضمن اينكه در خصوص شفاف سازي ضروري است وظايف مديران، حسابرسان و سهامداران در ارزيابي كيفيت اطلاعات كاملا مشخص شود .

وي خاطر نشان ساخت :وظيفه ما به عنوان مسئولين اجرايي اين هست كه دراين راه بازار سرمايه را از بعد قوانين ومقررات منطقي كنيم و همچنين ابزارها را با توجه به پتانسيلهايي كه در جامعه وجود دارد كامل كنيم .

بيدختي در ادامه وضعيت آينده بازار سرمايه را مثبت ارزيابي كرد واظهار داشت: با توجه به پتانسيلهاي موجود در جامعه از لحاظ نيروي انساني وامكانات طبيعي سر مايه گذاري با هر شرايط سياسي در كشور قطعا با رشد مواجه خواهد شد وسرمايه گذاراني كه وارد اين بازار مي شوند ضمن توجه به اين موضوع بر اساس ريسكي كه متقبل مي گردند انتظار منافع بيشتري رابايد داشته باشند.

بيدختي سر مايه گذاري در بازار سهام را بهترين نوع سر مايه گذاري عنوان كرد وگفت: سر مايه گذاراني كه در اين بازار سر مايه گذاري مي كنند در صورتي كه در زمان سرمايه گذاري پس انداز خود را با ديد بلند مدت وارد بازار كنند ودر موقع تصميم گيري بر اساس اطلاعات واقعي ارزش ذاتي ومزيتهاي نسبي تصميم گيري كنند ويا با افرادي كه در اين كار تخصص دارند مشورت كنند، نبايد نگران تغييرات كوتاه مدت قيمتها شده واگر شرايط كلي بازار مثبت و يا منفي بود هيجان زده نشوند زيرا شرايط مذكور كوتاه مدت ومقطعي خواهد بود.

ايجاد شركتهاي بيمه سهام در بازار سرمايه ايران ضروري است

ايجاد شركتهاي بيمه سهام در راستاي كاهش ريسك سرمايه گذاري در بازار سرمايه و اطمينان بيشتر سهامداران خرد ضروري است.

يك كارشناس مالي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: در كشورهاي داراي بورس هاي پيشرفته با قدمت بيش از سه دهه اغلب از وجود شركت هاي بيمه سهام براي كاهش ريسك سهامداران و جلب اعتماد و اطمينان بيشتر آنان براي حضور گسترده در بازار بهره مي برند.

امير عرفانيان افزود: نبود بستر فرهنگي لازم براي سرمايه گذاري در بورس از جمله اصلي ترين موانع پيش روي پايداري و ثبات بورس ايران است .

به گفته وي، اگر چه تاكنون اقدامات موثري براي توسعه بازار سرمايه در كشور صورت گرفته اما هيچ كدام از اين اقدامات براي زمان مواجه با بحران نبوده است.

عرفانيان تحرك بازار و مبادلات سهام روزانه را ناشي از حضور سهامداران حقيقي دانست و افزود: اگرچه سهامداران حقيقي درصد پاييني از بازار را تشكيل مي دهند اما پويايي بازار را نيز همين بخش از سهامداران تامين مي كنند.

اين كارشناس مالي با تاكيد بر آموزش سهامداران و تبديل بازار به بازاري با بازيگران حرفه اي گفت: بر اساس مفاهيم و ادبيات مالي تحليل گران حرفه اي بازار سرمايه خود را رقيب يكديگر نمي دانند و چنانچه دوره هاي آموزشي لازم براي تبديل سهامداران به سهامداران حرفه اي برگزار شود در شرايطي مانند شرايط فعلي بازار ديگر نيازي به مداخله دولت نبوده و سهامداران خودشان مشكل را رفع خواهند كرد.

