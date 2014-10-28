به گزارش خبرنگار مهر سرلشکر فیروزآبادی در حاشیه سومین همایش پدافند غیر عامل با حضور در جمع خبرنگاران درباره اسید پاشی‌ها در اصفهان گفت: هرکسی که عامل این موضوع باشد چه خارجی ها که به منظور برهم زدن ثبات ما اقدام کرده باشند و چه اینکه فردی به دلیل اختلالات روانی و یا به منظور انتقام جویی دست به این کار زده باشد باید شناسایی و معرفی شود و مهم این است یک فاجعه و اتفاقی غیر قابل پذیرش برای ملت افتاده که باید برخورد بجا و لازم با آن انجام شود.

وی افزود: برخی همچون بی بی سی و عوامل خارجی پس از انجام این اتفاق داد و فریاد به پا کردند و برخی روزنامه‌های زنجیره ای نیز قبل از اینکه خبر اسیدپاشی بیاید سرمقاله شان را آماده کرده بودند تا در روزنامه هایشان چاپ کنند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه این اقدام روزنامه های زنجیره ای یک نوع سمپاشی است که از اسیدپاشی بسیار خطرناک‌تر بوده افزود: در اتفاق اسیدپاشی ها چهار نفر آسیب دیدند اما سمپاشی بیگانگان و بعضا خودی ها جامعه را مسموم می کنند.

سرلشکر فیروز آبادی بیان کرد: رسانه ها اصول اخلاقی و قوانین را مدنظر قرار دهند و اذهان عمومی را تشویش نکنند.

وی ادامه داد: مسئولان امنیتی با کسانی که عامل این رویداد هستند برخورد کنند این اتفاق مخل امنیت عمومی و باعث شده دشمنان برای بی ثبات نشان دادن کشور از آن سوء استفاده کنند.

وی تاکید کرد: این اقدام نیز محاربه با نظام تلقی می شود و حتی اگر این چهار نفر از حق خود بگذرند مدعی العموم باید ورود پیدا کرده و به شدت فرق متخلف و مجرم را مشخص کنند و قصاصشان عملی شود.