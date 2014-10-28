پیکر مطهر دو شهید گمنام وارد فرودگاه بوشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس صبح سه شنبه در این آئین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مردم استان بوشهر همواره حضوری گسترده و پرشور در آئین های استقبال از شهدا داشته اند.

احمد موحد با اشاره به اینکه یکی از شهدای گمنام در سن 25 سالگی سال 1362 در عملیات خیبر به شهادت رسیده است، اذعان داشت: یکی دیگر از شهیدان نیز در سن 30 سالگی در عملیات بدر در شرق دجله در سال 63 به شهادت رسید.

وی از انتقال پیکر این شهدا به دشتستان و برگزاری برنامه های مختلف در این شهرستان خبر داد و اضافه کرد: برنامه هایی نیز در شهرستان تنگستان برای این شهدا برگزار خواهد شد و مردم نقاط مختلف این شهرستان در تشییع این شهدا حضور می یابند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس از خاکسپاری دو شهید گمنام یاد شده در بوستان شهدای گمنام شهر کلمه دشتستان خبر داد و اضافه کرد: تاکنون در 14 نقطه استان بوشهر 91 شهید گمنام خاکسپاری شده است.

لازم به ذکر است که پیکر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس صبح امروز با استقبال باشکوه مردم وارد فرودگاه بوشهر شد که استاندار بوشهر و تعدادی از مسئولان استان بوشهر در این آئین حضور داشتند.