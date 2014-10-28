ششمین سوگواره ادبی"بغض واژه" هفتم محرم در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میلانی سه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همایش شعر عاشورایی "بغض واژه" با هدف رونمایی اشعار و اظهار ارادت شاعران به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یارانش و نیز با رویکرد تولید و خوانش اشعار مرتبط با قیام عاشورا شنبه دهم آبان امسال و همزمان با هفتم محرم الحرام برگزار خواهد شد.

وی از شاعران به عنوان پیشروان خط مقدم سلسله برنامه های حسینی نام برد و افزود: شعر و ادبیات بستر شکوهمندی برای تبیین پیام عاشورا است و قیام اباعبدالله الحسین ظرفیت‌های بسیار زیادی برای آفرینش‌های نوین ادبی دارد که بر همین اساس وظیفه خطیری بر گردن شاعران مذهبی است چرا که باید در انتقال پیام عاشورا نهایت دقت را داشته باشند و با افزایش دانش مذهبی و شناخت سبک های ادبی، آثار مراثی فاخر و ماندگار خلق کنند.

رئیس حوزه هنری استان در پایان تصریح کرد: سوگواره ادبی "بغض واژه" برای ششمین سال متوالی به همت شاعران جوان واحد آفرینش‌های ادبی این حوزه هنری برای ارج نهادن به آثار ارزشمند شاعران جوان در ادبیات آیینی ساعت ۱۶ هفتم محرم (۱۰ آبان) و در محل حوزه هنری واقع در سینما قدس تبریز) برگزار خواهد شد و حضور شاعران و شعر دوستان و علاقمندان سیدالشهداء (ع) در آن آزاد است.