حامی مالی همایش پیاده روی قم تقاضای غیرمعمول داشت

سید مهدی غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری دیدار تیم های ملی فوتسال ایران و روسیه در قم و تجهیز سالن 2000 نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم اظهار داشت: روز هشتم آبان در این خصوص جلسه ای داریم و قرار است در این جلسه سید رضا افتخاری مسئول کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال ، نماینده استانداری و نماینده فرمانداری شرکت کنند تا در مورد ابعاد مختالف برگزاری این مسابقه بین المللی در قم تبادل نظر شود.

وی گفت: در این جلسه هم درباره موضوع شورای تامین و مباحث فیزیکی برگزاری این رویداد بین المللی صحبت می‌شود و هم موضوع آماده سازی سالن 2000 نفری و بقیه هزینه‌های مرتبط با آن به بحث گذاشته می شود.

معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان قم افزود: هزینه های برگزاری این مسابقه از محل بودجه مشخص شده فدراسیون فوتبال، اسپانسر ، استانداری و اداره کل ورزش و جوانان قم تامین می شود.

غیاثی درباره لغو همایش پیاده روی خانوادگی که قرار بود روز دوم آبان در قم برگزار شود عنوان کرد: اسپانسری که قرار بود این همایش را برگزار کند تقاضاهای غیر معمولی داشت که با روح این همایش عمومی و همگانی مغایر بود و پس از بروز این مشکل، به دنبال برگزاری این همایش توسط اداره کل ورزش و جوانان و بدون حضور بخش خصوصی بودیم که با ارتحال آیت الله مهدی کنی توام شد.

وی بیان داشت: نامه ای از وزرات ورزش و جوانان به دست ما رسید که بر اساس دستورالعمل مشخص شده، تمامی برنامه های ورزش همگانی روز دوم آبان که آخرین روز هفته تربیت بدنی بود با توجه به رحلت آیت الله مهدوی کنی در سطح کشور لغو شود.

معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان قم تصریح کرد: برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی به شکلی پرشور در بلوار پیامبر اعظم (ص) قم در دهه مبارک فجر در دستور کار قرار گرفته و قرار است این همایش به صورت زنده از شبکه سوم سیما پخش شود.