مقررات کنوانسیون کار دریانوردان در کشور اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی استیری ظهر سه شنبه در همایش مدیران دریانوردی کشور در جزیره قشم ایجاد یکپارچگی اجرایی در مدیریت بخش های حمل و نقل دریایی را از جمله اهداف سمینار مدیران دریایی کشور در جزیره قشم عنوان کرد و افزود: در این نشست، ابعاد مختلف مباحث دریایی و تجاری ارزیابی و بررسی می شود و راهکارهای عملی بهبود کیفیت دریانوردی با همکاری متخصصان این حوزه، احصاء خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه توانمندسازی نیروی انسانی در حوزه دریانوردی از دیگر اهداف برگزاری این همایش است، اضافه کرد: با توجه به الحاق سازمان بنادر و دریانوردی کشور به کنوانسیون کار دریانوردان(MLC)، مقررات مربوط به این کنوانسیون از خردادماه سال ۹۴ در کشور اجرایی می شود.

استیری با بیان به اینکه تمهیدات لازم برای اجرایی شدن این کنوانسیون و رعایت حداکثری الزامات آن در این سمینار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، گفت: بهبود شرایط استخدام، ساعت کار و مرخصی، امکانات رفاهی، غذا و بهداشت، مراقبتهای پزشکی و مسائل امنیتی دریانوردان از جمله مواردی است که چالش ها و راهکارهای آن به بحث و گفتگو گذاشته می شود.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور تامین و حفظ ایمنی دریایی به ویژه ارائه کیفی خدمات جستجو و نجات دریایی را یکی دیگر از مباحث محوری این سمینار عنوان کرد و ادامه داد: اجرای موثر کدهای رسیدگی به سوانح دریایی با تدوین راهکارهای پیشگیرانه برای کاهش این سوانح به ویژه در شناورهای سنتی، مورد ارزیابی مدیران این بخش قرار می گیرد.

تعداد شناورهای ناجی ناوگان دریایی کشور به 16 فروند افزایش می یابد

به گفته وی، به منظور پوشش حداکثری خدمات جستجو و نجات دریایی در نقاط پر ترافیک و حادثه خیز با الحاق ۶ فروند شناور ناجی جدید به ناوگان دریایی کشور، تعداد این شناورها به ۱۶ فروند افزایش خواهد یافت.

استیری در ادامه به شعار امسال سازمان جهانی دریانوردی مبنی بر نظارت بر اجرای موثر مقررات بین المللی دریایی در بنادر و کشتی ها اشاره کرد و اظهار داشت: بر همین اساس، روش های مقابله با آلودگی دریایی در این سمینار به بحث و گفتگو گذاشته می شود.

نظارت کارشناسان بر اجرای مقررات دریایی حمل کالا و مسافر دقیق تر می شود

وی از برنامه ریزی های صورت گرفته به منظور نظارت دقیق تر کارشناسان بر اجرای مقررات دریایی حمل کالا و مسافر خبر داد و افزود: اجرای دقیق کنوانسیون آب توازن کشتی ها و تخلیه آن در ۲۰۰ مایل قبل از ورود به آب های دریای عمان با توجه به آسیب پذیر بودن منطقه دریای خلیج فارس به لحاظ زیست محیطی، از برنامه های پیشگیرانه این سازمان در سال جاری است.

ارتقای جایگاه ایران به رتبه پانزدهم در سازمان جهانی دریانوردی

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور ارتقا جایگاه ایران به رتبه پانزدهم بین ۱۷۰ کشور در سازمان جهانی دریانوردی IMO)) را به عنوان موفقیت بزرگ جامعه دریایی کشور دانست و خاطرنشان کرد: ارائه سندهای کاربردی و تخصصی توسط متخصصان دریایی کشور برای بهبود کدها و مقررات سازمان جهانی دریانوردی، زمینه ساز کسب این رتبه شده است.

وی در پایان یادآور شد: در بخش دیگری از این سمینار، مدیران کل بنادر و دریانوردی استان های ساحلی نیز مشکلات و مباحث دریایی استان خود را در راستای توسعه فعالیت های دریایی اعلام می کنند و در نهایت، با تصویب قطعنامه این سیمنار به پایان می رسد.

یادآور می شود، بیش از ۱۰۰ نفر از مسئولان ستادی سازمان بنادر، مدیران کل و معاونین امور دریایی ادارات بنادر و دریانوردی هفت استان ساحلی به همراه کارشناسان و متخصصان این صنعت، از امروز در جزیره عجایب هفتگانه خلیج فارس گرد هم آمده اند تا طی نشستی دو روزه، راهکارهای موجود برای رفع چالش های صنعت دریانوردی را بررسی کنند.