بنابر اعلام ماركت ريسرچ: ايران بيست و چهارمين شريك تجاري اتحاديه اروپا است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از ماركت ريسرچ، ارزش مبادلات تجاري ايران با اتحاديه اروپا طي سالهاي 2000 تا 2004 مجموعا به 78.5 ميليارد دلار رسيده است، كه از اين لحاظ ايران بيست و پنجمين شريك بزرگ تجاري اتحاديه اروپا محسوب مي گردد.

بر اساس اين گزارش، در سطح جهان آمريكا بزرگترين شريك تجاري اتحاديه اروپا است و حجم مبادلات دو طرف طي پنج سال گذشته به بيش از 2 تريليون دلار مي رسد.

پس از آمريكا نيز كشورهاي سوئيس، چين، روسيه، ژاپن، تركيه، نروژ، كانادا، استراليا، و هنگ كنگ به ترتيب دومين تا دهمين شركاي بزرگ تجاري اتحاديه اروپا هستند.

همچنين كشورهاي امارات، روماني، كره جنوبي، هندوستان، آفريقاي جنوبي، سنگاپور، مكزيك، برزيل، تايوان، اسرائيل، عربستان سعودي، تايلند و ايران نيز ديگر شركاي بزرگ تجاري اتحاديه اروپا محسوب مي شوند.

بر پايه اين گزارش، ارزش مبادلات تجاري ايران و اتحاديه اروپا در پايان سال 2004 به بيش از 20 ميليارد يورو رسيد و از اين لحاظ ايران درميان ساير كشورهاي خاورميانه نيز چهارمين شريك تجاري اتحاديه اروپا محسوب مي شود.

بر اساس اين گزارش، ارزش مبادلات تجاري ايران با اتحاديه اروپا طي سالهاي اخير با رشد دائمي روبرو بوده است، به طوريكه مبادلات تجاري ايران با اتحاديه اروپا در سال 2004 نسبت به سال 2003 برابر با 17 درصد، نسبت به سال 2002 برابر با 43 درصد، و نسبت به سال 2001 بيش از 47 درصد رشد داشته است.

به گزارش "مهر" مبادلات تجاري ايران با اتحاديه اروپا از رقم 13.6 ميليارد دلار در سال 2001 به 13.9 ميليارد دلار در سال 2002، سپس به 17 ميليارد دلار در سال 2003 و نهايتا به 20 ميليارد دلار در سال 2004 رسيده است، كه رشدي دائمي نشان مي دهد.

ماركت ريسرچ مي افزايد، در ميان كشورهاي خاورميانه ايران پس از امارات متحده، اسرائيل، و عربستان چهارمين شريك بزرگ تجاري اتحاديه اروپا محسوب مي شود.

