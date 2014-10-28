به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ تیم واترپلوی جوانان ایران متشکل از 13 ورزشکار ساعت 21:20 پنجشنبه (۸ آبان) از طریق فرودگاه بین الملی امام خمینی (ره) تهران را به مقصد جاکارتا ترک می‎کند.

ملی پوشان ایران که طبق گفته دانیال خاکبان (مربی تیم ملی) از نظر بدنی و روحی در وضعیت مطلوبی قرار دارند به منظور حضور در رقابتهای واترپلو زیر 19 سال آسیا و انتخابی مسابقات جوانان جهان زیر 20 سال 2015 در آلماتی قزاقستان، پنجشنبه شب به مقصد جاکارتا پرواز می‌کنند.

تیم ایران با 13 ورزشکار به همراه حمید شب انگیز و دانیال خاکبان به عنوان کادر فنی و تحت سرپرستی احمد یاقوتی به این رقابتها اعزام می‌شود. رقابت ملی پوشان ایران از روز دوشنبه (12 آبان) آغاز می‎شود و تا روز پایانی مسابقات (19 ابان) ادامه پیدا می‌کند.

آخرین جلسه تمرینی واترپلوئیست‎های جوان صبح روز پنج‌شنبه (8 آبان) در استخر بین المللی 9 دی برگزار می‎شود و ورزشکاران ملی پوش خود را برای پرواز ساعت 21:20 همان روز آماده می‎کنند.