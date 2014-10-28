به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ تیم واترپلوی جوانان ایران متشکل از 13 ورزشکار ساعت 21:20 پنجشنبه (۸ آبان) از طریق فرودگاه بین الملی امام خمینی (ره) تهران را به مقصد جاکارتا ترک میکند.
ملی پوشان ایران که طبق گفته دانیال خاکبان (مربی تیم ملی) از نظر بدنی و روحی در وضعیت مطلوبی قرار دارند به منظور حضور در رقابتهای واترپلو زیر 19 سال آسیا و انتخابی مسابقات جوانان جهان زیر 20 سال 2015 در آلماتی قزاقستان، پنجشنبه شب به مقصد جاکارتا پرواز میکنند.
تیم ایران با 13 ورزشکار به همراه حمید شب انگیز و دانیال خاکبان به عنوان کادر فنی و تحت سرپرستی احمد یاقوتی به این رقابتها اعزام میشود. رقابت ملی پوشان ایران از روز دوشنبه (12 آبان) آغاز میشود و تا روز پایانی مسابقات (19 ابان) ادامه پیدا میکند.
آخرین جلسه تمرینی واترپلوئیستهای جوان صبح روز پنجشنبه (8 آبان) در استخر بین المللی 9 دی برگزار میشود و ورزشکاران ملی پوش خود را برای پرواز ساعت 21:20 همان روز آماده میکنند.