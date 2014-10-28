يادواره شهدای دانش آموز در مدارس كردستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث کشاورز ظهر سه شنبه در جمع اصحاب رسانه و خبرنگاران استان کردستان اظهار داشت: امروز ایران اسلامی از برکت خون شهدا و بسیجیان در بالاترین جایگاه در سطح كشورهاي منطقه و حتي جهان قرار دارد.

وی با اشاره به این مطلب که بصیرت افزایی یکی از مولفه های اصلی مباره با دشمنان اسلام است، افزود: امروز آحاد جامعه به ویژه جوانان توطئه های دشمنان را بیش از بیش خنثی می کنند.

رئیس سازمان بسیج دانش ‌آموزی استان کردستان به برنامه های هفته بسیج دانش آموزی اشاره کرد و یادآور شد: در روز اول هفته بسیج دانش‌ آموزی که با عنوان "دانش ‌آموز بسیجی، ولایت و ولایتمداری" نامگذاری شده است علاوه بر آغاز فعالیت حلقه ‌ها و گروه های تربیتی شجره طیبه صالحین با موضوع دجال ‌واره و نقش پیشمرگان کرد مسلمان در امنیت کردستان، دانش‌ آموزان بسیجی استان با ائمه جمعه شهرستان‌ ها دیدار دارند.

کشاورز ادامه داد: اجرای پدافند غیرعامل در 10 شهرستان استان یکی دیگر از برنامه‌ های روز اول هفته بسیج دانش ‌آموزی در کردستان است.

وی گفت: اجرای مراسم صبحگاه سراسری ایثار و شجاعت در تمامی مدارس استان و برگزاری یادواره شهید فهمیده و 415 شهید دانش ‌آموز استان از جمله برنامه‌ های روز دوم این هفته با عنوان "دانش ‌آموز بسیجی، شجاعت و آرمان‌ خواهی" است.

رئیس سازمان بسیج دانش ‌آموزی استان کردستان اظهار داشت: "دانش‌ آموز بسیجی، انتظار و مهدویت" شعار روز سوم هفته بسیج دانش ‌آموزی است که در این روز حضور منسجم دانش ‌آموزان بسیجی در مصلاهای استان، مسابقه "دو" رهروان شهدا ویژه دوره اول متوسطه و کوهپیمایی یادبود شهدای پیشمرگ استان ویژه پیشگامان در استان برگزار می ‌شود.

کشاورز افزود: همچنین روز "دانش‌ آموز بسیجی، ایثار و تعالی معنوی" است و در قالب برگزاری جلسه هم ‌اندیشی با فرماندهان نواحی شهرستان‌ های استان دانش ‌آموزان نخبه علمی، هنری و ورزشی تجلیل می ‌شوند.

وی بیان کرد: "دانش‌ آموز بسیجی، خلاقیت و نوآوری" شعار روز پنجم این هفته است که دو برنامه جلسه توجیهی مربیان و سرمربیان آمادگی دفاعی و دیدار با خانواده شهدای دانش ‌آموز در استان برگزار می شود.

رئیس سازمان بسیج دانش ‌آموزی استان کردستان یادآور شد: روز ششم این هفته نیز مصادف با تاسوعای حسینی است و با عنوان " دانش ‌آموز بسیجی، اخلاق و پایداری حسینی" نامگذاری شده است و مزار شهدای استان توسط دانش ‌آموزان بسیجی عطرافشانی می ‌شود.

کشاورز ادامه داد: در روز هفتم با عنوان "دانش ‌آموز بسیجی، استکبارستیزی" دانش ‌آموزان شیعه و سنی با حفظ وحدت اسلامی، در قالب دسته ‌های عزاداری در روز عاشورای حسینی شرکت می کنند.

وی در پايان سخنان خود در اين نشست خبري گفت: انتظار می رود با برنامه ریزی های مستمر در آینده نزدیک شاهد تحقق ارتش 20 میلیونی بسیج در کشور باشیم.