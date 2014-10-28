Dell نازک ترین تبلت دنیا را ساخت/ تصاویر تبلت جدید را ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر، کمپانی دل موفق به ساخت و تولید نازک ترین تبلت دنیا شد تا بتواند گوی سبقت را از سایر رقبای خود برباید.

از مشخصات این تبلت می توان به ضخامت 6 میلی متری، صفحه 8.4 اینچی از نوع OLED ، رزولوشن 2560× 1600، وضوح تصویر 359 ppi ، 2 گیگ حافظه رم، 16 گیگ حافظه داخلی، سیستم عامل اندروید کیت کت Android 4.4.2 KitKat ، پردازشگر 4 هسته ای Intel Atom Z3500 اشاره کرد.

دل در ساخت این تبلت از تکنولوژی جدیدی با عنوان Intel’s RealSense استفاده کرده و می توان گفت محصول جدید Dell با عنوان Dell Venue 8 7000 اولین محصول ساخت این کمپانی است که مجهز به چنین تکنولوژی است.

با کمک این تکنولوژی جدید می توان تصاویر متفاوتی را ثبت کرد و پیش بینی می شود محصول جدید دل به دلیل نازک و سبک بودن و همچنین قابلیت های منحصر به فرد نگاه مخاطبان بسیاری را به خود جلب کند.