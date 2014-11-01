مغازه های دروازه کازرون مشکلی که سالها گریبان شیراز را گرفته است/ خبری از نظارت جدی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، غیر ممکن است شیرازی باشی و گذرت برای خرید اقلامی مانند ، ماهی، میوه و سبزی به مطنقه دروازه کازرون نیفتاده باشد. این منطقه که گذری از مغازه های فروش ماهی، میوه و سبزیجات است سالها به عنوان یکی از منابع تامین کننده این دسته از کالای اساسی مردم محسوب می شود.

اما ازدحام این مغازه ها و عدم نظارت سازمان یافته و جدی بر کسب و کار این واحدهای صنفتی که در بین آنها دست فروشان، واحدهای فاقد پروانه و... نیز وجود دارد باعث شده که شهروندان چندان دل خوشی از خرید کردن در این منطقه نداشته باشند.

بوی نامطبوع، عدم رسیدگی به بهداشت و نظافت منطقه سالهاست که مردم را آزار می دهد و از سوی دیگر برخی رفتارهای بعضی از واحدها صنفی با مردم که البته اغلب آنها نیز جزو واحدهای فاقد پروانه هستند سالهاست به مشکل این منطقه تبدیل شده است.

البته شهرداری برای حل این معضل اقدام به راه اندازی بازارچه فروش محصولات دریایی در گوشه دیگری از شهر کرد اما بازهم مشکلی از دروازه کازرون شیراز رفع نشد.

امروز شهروندان بسیاری که برای خرید به دروازه کازرون می روند از رفتار نامناسب برخی از کسبه این منطقه گلایه مند و خواستار نظارت جدی بر این دسته از واحدها هستند.

در همین موضوع نائب رئیس اتحادیه اصناف شیرازدر گفتگو باخبرنگار مهر گفت: مشکلات اصناف در محله دروازه کازرون بسیار است واتحادیه به تنهایی قادر نخواهد بود که مشکلات را رفع کند.

خسرو فرغان بیان با بیان اینکه این دسته افراد در شهر شیراز وهمچنین در بازار دروازه کازرون اندک شمار است، گفت: آنهایی که این چنین مشکلات در ین بازاریان را ایجاد کرده اند کاسب نیستند ودر لباس کاسب فعالیت دارند.

فروغان یا دآور شد:در حال حاضر در شهر شیراز 80 هزار واحد صنفی شناسایی شده که تنها 60 هزار واحد دارای پروانه کسب هستند.

این مسئول تاکید دارد: رسیدگی به تخلفات کسبه تنها برای افرادی دارای پروانه کسب هستند و در غیر اینصورت باید تمامی دستگاه های متولی وارد عمل شوند تا افرادی که غیر مجاز فعالیت دارند مورد برخورد قرار دهیم تا معضلات مربوطه کاهش یابد.

وی عقیده دارد: آمار نشان می دهد در کشور های توسعه یافته به ازای هر 140 نفر یک واحد صنفی وجود دارد، در کشور های در حال توسعه در ازای هر 120 نفر یک واحد صنفی مستقر شده و در شیرازبه ازای هر 20 نفر یک واحد صنفی فعالیت می کند.

فرغان اضافه کرد: این در حالی است که بیشترین تجمع واحد های صنفی در شیراز است به طوری که بیش از 50 هزار واحد صنقی دارای پروانه کسب و حدود 20 هزار واحد صنفی بدون مجوز و ناشناخته در سطح شهرستان شیراز فعالیت دارند.

این مسئول ادامه داد: این وضعیت می تواند در حکم یک فاجعه باشد زیرا تعداد واحد های صنفی شیراز از حالت عادی خارج شده و این معضل زمینه ساز مشکلات زیادی برای شهر است وباید تمامی مسئولین برای رعایت کردن شان سومین حرم اهل بیت (ع) وارد عمل بشوند.

نایب رئیس اتاق اصناف با تاکید براینکه در تلاش هستیم با راه اندازی نمایندگی دانشگاه علمی- کاربردی اصناف تلاش فرهنگ مشتری مداری و شیوه های نوین کسب و کار در جامعه فروشندگان را مدنظر بگیریم وچنانچه افرادی درخواست کسب وکار و رزوی حلال هستند باید کلاس های آموزشی را طی کنند تا بتوانند پروانه کسب دریافت کنند.

فروغان برای رفع این معضل به سازمان مربوطه شهرداری اشاره کرد وافزود: نیازاست که شهرداری با متخلفین ودستفروشان برخورد جدی تری انجام دهد.

درادامه مدیر عامل سازمان میادین و مشاغل شهرداری شیراز باانتقاد از برخورد و رفتار ناشایسته برخی از واحد های صنفی در شیراز گفت: متاسفانه این ایراد به برخی از کاسبان وارد است وعقیده داریم برخی از افراد تنها داعیه دار فعالیت در پایتخت فرهنگی هستند در حالیکه فراموش کرده اند که در چه شهری فعالیت دارند وآنها حتی نمایندگان مردم شیراز بشمار می روند.

بهنام جعفری اضافه دارد: سازمان شهرداری شیراز بر حسب وظیفه خود برای واحدهای صنفی تحت مدیریت این سازمان بصورت فصلی برنامه های آموزشی توسط کارشناسان مذهبی اجتماعی انجام می دهد.

وی بیان کرد: سازمان میادین ومشاغل شهرداری شیراز تنها وظیفه دارد با افرادی که بعنوان دستفروشی ویا مشاغل مزاحم در شهر فعالیت دارند مورد برخورد قرار دهند.

به هر روی مشکلات ناشی از منطقه دروازه کازرون سالهاست گریبان شهر را گرفته و برای رفع آن به طور حتم باید اقدام جدی از سوی تمام مئولان مرتبط صورت گیرد.

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گزارش: محمد شبیری