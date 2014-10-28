افغانستان محور مذاکرات نماینده سازمان ملل در اسلام آباد/ گسترش روابط افغانستان و تاجیکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، یان کوبیش نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان و سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و طارق فاطمی دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان در امور خارجی درباره برقراری صلح و امنیت در افغانستان و گسترش همکاریهای تجاری و اقتصادی گفتگو کردند.

یان کوبیش با اشاره به اهمیت نقش پاکستان در برقراری صلح و ثبات و گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی با افغانستان به تعهد سازمان ملل متحد به پاکستان در تمام مسائل از جمله توسعه اقتصادی و بازگشت مهاجرین افغان به این کشور اشاره کرد.

خبر دیگر اینکه رسانه های افغان از مذاکرات وزیر امور خارجه تاجیکستان و معاون وزیر خارجه افغانستان در حاشیه نخستین همایش سرمایه گذاری سازمان همکاری های اسلامی در آسیای مرکزی درباره گسترش روابط دو جانبه خبر دادند.

سراج الدین اصل اف وزیر امور خارجه تاجیکستان و عتیق الله عاطف مل معاون وزیر امور خارجه افغانستان درباره همکاریهای دوجانبه در چارچوب سازمان های منطقه ای و بین المللی گفتگو کردند.