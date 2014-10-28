3 فقره جواز تاسيس صنايع كشاورزي در استان سمنان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله كاشي صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان ضمن اشاره به صدور سه فقره جواز تاسيس صنايع كشاورزي در استان اظهار داشت: در اين واحد هاي فرآوري بخش كشاورزي ۴۲ میلیارد و ۲۹۱ ميليون ريال سرمايه گذاري ثابت خواهد شد.

وی تصریح کرد: این صنایع براي شروع فعاليت و راه اندازي خط توليد به هفت میلیاردو ۲۱۷ ميليون ريال تسهيلات سرمايه در گردش نيز نیاز دارند.

مدير صنايع كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان افزود: توليد سالانه اين واحد هاي صنايع كشاورزي ۱۱ هزارو۵۷۰ تن است و بيش از ۲۰ هزار تن مواد خام نيز جذب خواهند کرد و مي توانند براي ۲۶ نفر شغل ايجاد كنند.

کاشی در خاتمه بيان كرد: اين واحد ها در بخش هاي زراعي، دام و طيور در شهرستان هاي مهديشهر، سمنان و سرخه راه اندازي خواهند شد.