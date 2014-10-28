512 نفر در جاده های سیستان و بلوچستان جان خود را از دست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدی صبح امروز با اعلام اینکه آمار تلفات رانندگی در استان با افزایش همراه است در جمع خبرنگاران گفت: در شش ماهه اول امسال تعداد ۵۱۲ نفر در حوادث رانندگي استان جان خود را از دست دادند که اين آمار در مقايسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته ۱۹ درصد افزایش نشان مي‌دهد.

وی بیان داشت: از تعداد ۵۱۲ نفر فوت شدگان در سوانح رانندگی و در محورهای مواصلاتی استان تعداد ۹۷ نفراز متوفیان را بانوان و تعداد ۴۱۵ را آقایان به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته نیز تعداد ۴۳۰ نفر در محور های مواصلاتی استان جان خود را از دست دادند افزود: در شش ماهه ابتدای امسال همچنین تعداد دو هزار و ۷۵۹ مصدوم حوادث ترافیکی به اداره کل پزشکي قانوني و مراکز تابعه مراجعه كردند که از اين تعداد دو هزار و ۱۳۳ نفر مرد و ۶۲۶ نفر را خانم ها تشکیل دادند.

عبدی اذعان داشت: بيشترين تلفات حوادث ترافیکی با ۳۶۹ مورد در جاده‌هاي برون‌ شهري و پس از آن با ۹۴ مورد در جاده‌هاي ‌روستايي تعداد ۴۷ مورد در مسيرهاي درون شهری و ۲ مورد نیز نامعلوم گزارش شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان خاطرنشان کرد: مصدومين حوادث ترافیکی شش ماهه اول امسال در مقايسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته ۶ درصد کاهش نشان می دهد اما متاسفانه در تعداد فوت شدگان ناشی از این حوادث با ۱۹ درصد افزایش همراه است.