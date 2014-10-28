همایش احیای فراموش شده در سمنان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مادر طلبه شهید علی خلیلی احیای فراموش شده با اشاره به شهادت فرزندش در راه اجرای امر به معروف و نهی از منکر، گفت: جوانان ادامه دهنده آرمان این شهید باشند.

اعظم مشتاق فر افزود: فرزند شهیدم با امر به معروف و نهی از منکر به راه و هدفش رسید.

وی با اشاره به اینکه شهید علی خلیلی از زمان مجروح شدن تا شهادت همواره اقدامش را دفاع از ناموس کشور قلمداد می کرد، اظهار داشت: من به عنوان مادرش به خاطر دفاع از ناموس از او ممنونم و به این کارش افتخار می کنم.

وی با بیان اینکه از خداوند متعال می خواهم غیرتی که در وجود شهید علی خلیلی بود در وجود من نیز زنده شود، خاطرنشان کرد: علی خلیلی تنها پسرم بود و من به داشتن چنین فرزندی و به شهادتش افتخار می کنم.

مشتاق فر با تاکید بر اینکه از زمان شهادت علی خلیلی دائم با او صحبت می کنم و همراه با او نماز می خوانم، اظهار داشت: از اینکه با شهادتش در راه امر به معروف و نهی از منکر، او را در این اوج می بینم لذت می برم.

وی با اشاره به وقایع شبی که شهید علی خلیلی به دلیل امر به معروف و نهی از منکر چند جوان غافل که قصد به زور سوارکردن دو خانم جوان به خودرویشان را داشتند از ناحیه گلو مجروح شد، اضافه کرد: فرزند شهیدم بارها از زمان مجروحیت تا زمان شهادتش این گونه امر به معروف را دفاع از ناموس دانست.

مادر طلبه شهید علی خلیلی با تاکید بر اینکه فرزندم به هیچ وجه در خانواده مذهبی خشک بارنیامده بود و به خواست خود به سمت طلبگی رفته بود، تصریح کرد: زندگی خالصانه شهید علی خلیلی برای خودم و دیگران درس زندگی است.

استاد و همراه شهید علی خلیلی، شهید امر به معروف و نهی از منکر کشور نیز در این همایش به برخی خصلت های فردی این شهید اشاره کرد و گفت: شهید علی خلیلی تا شهادت سیری جهادی را طی کرد.

حجت الاسلام بهنام حشمدار خاطرنشان کرد: شهید خلیلی در جذب چهره به چهره دانش آموزان برای برگزاری آیین ها در هیات مذهبی بسیار موفق بود و در امور مختلف به جای حرف بیشتر اهل عمل بود.

حجت الاسلام سیدجلال احمدپناهی امام جمعه موقت سمنان، جمعی از مسوولان استان و دانشجویان و بسیجیان سمنان در همایش احیای واجب فراموش شده که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه سمنان و معاونت فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان سمنان برگزار شد حضور داشتند.

طلبه شهید علی خلیلی تیر سال 90 در شب نیمه شعبان، به دلیل امر به معروف شش جوان، از ناحیه گردن مورد حمله آن افراد قرار گرفت و به شدت مجروح شد و در فروردین 93 در تهران به لقای حق پیوست.