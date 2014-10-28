شهرداری هیچ مصوبه ای برای ساخت بوستان مادر ندارد/ از چمران خواستم روشنگری کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف با تاکید بر اینکه همیشه درون شهرداری تهران با طرح جامع مخالفت وجودداشته است، گفت: در دهه 70 نیز با طرح جامع مخالفت و دعوا شد به نحوی که طرح جامع ابلاغ شد اما اجرا نشد و آن را در کشو گذاشتند، اما بنده خودم مدافع طرح جامع بودم و پای این کار ایستادم. در طرح جامع نیز بحثی داشتیم که هرچه می توانیم فضای سبز شهر را حفظ کنیم. به نحوی که یکی از کارهایی که در گذشته انجام شد آن بود که در هرچه زمین با سند و بی سند - فارغ از مالکیت این زمین ها - درخت کاج کاشتند و حتی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران دنبال کرد تا در زمین مردم درخت کاشته شود.

شهردار تهران گفت: ما به مراجع ذیربط جواب مکتوب داده ایم و در هرکجا که لازم باشد برای پاسخگویی حضور خواهیم یافت اما به صورت روشن و شفاف به مهندس حقانی جواب می دهم. تصمیمی در کمیسیون ماده پنج گرفته شد که بر اساس آن هر کجا زمینی وجود دارد و پارک دایر است - ولو اینکه در طرح جامع دارای پهنه R و M باشد - آن را به عنوان پهنه G قطعی کنیم و تغییر ندهیم؛ حتی در صورتی که قرار باشد آن را تملک کنیم، باید نسبت به تملک این زمین اقدام کرده و پولش را پرداخت کنیم.

وی افزود: ممکن است در طرح جامع زمینی افتاده باشد و یا مشاور دقت لازم را نداشته باشد. به همین جهت هزار و 400 تدقیق در طرح جامع و تفصیلی داشته ایم. به دنبال آن در همان کمیسیون ماده پنج این تصمیم گرفته شد که اگر جایی در طرح جامع دارای پهنه G است اما در آن پارک دایر و درختی وجود نداشت و همچنین بر اساس طرح جامع سرانه فضای سبز آن بر اساس افق 1404 تامین شده است، از مسیر قانونی نسبت به تغییر پلاک و اصلاح این زمین اقدام شود. این در حالی است که بر اساس افق سال 1404 سرانه فضای سبز به ازار هر نفر در مقیاس محله، منطقه و شهر 10 متر است.

شهردار تهران تصریح کرد: گاهی تلقی می شود که کمیسیون ماده پنج برای شهرداری تهران است اما کمیسیون ماده پنج هفت عضو دارد که تنها یک عضو آن شهردار تهران است و شش نفر دیگر اعضای دولت هستند. تصویب مصوبات در این کمیسیون نیز با رای افراد است به نحوی که موضوع مطرح می شود، تک تک بحث می کنند و نهایتا رای می دهند. بنابر این در قانون زیر نظر شورای عالی شهرسازی است و تنها شهرداری در آنجا یک عضو و یک رای دارد. رئیس شورای شهر هم که در این کمیسیون شرکت می کند، حق رای ندارد و ناظر است.

وی گفت: کمیسیون ماده پنج این موارد را دنبال و تصویب کرده و به شورای عالی شهرسازی فرستاده است. این پهنه G در سال 92 به پهنه S تبدیل شده و همه نقشه ها را امضا کرده و ابلاغ کرده اند. اگر شورای عالی شهرسازی اشتباه کرده است، بنده به قانون احترام می گذارم.

قالیباف عنوان داشت: هیچ کس در کشور نیست که نداند بنده مشی آقای احمدی نژاد را نمی پسندیدم، اما بنده حق ندارم چون نمی پسندم، حرمت قانون را نگه ندارم. شورای عالی شهرسازی پهنه G را تغییر داده، تمامی این مستندات وجود دارد و نشان داده شده است. از این رو مردم ما بدانند قالیباف در آنجا درختی قطع نکرده است و اساسا پارک و ردیفی وجود نداشته است.

شهردار تهران خاطر نشان ساخت: مهندس حقانی آنقدر برای من عزیز است که اگر می آمد و می گفت من به عنوان آدمی که 45 سال در کشور زحمت کشیدم آرزو داشتم اینجا را پارک کنم، به تشخیص ایشان اگر لازم باشد این زمین را تبدیل به پارک می کردیم. درباره باغ کن نیز در همین کمیسیون ماده پنج 100 هکتار باغ متعلق به مردم که ملک شخصی و دارای سند است را تبدیل به پهنه G و فضای سبز کرده ایم.

قالیباف ادامه داد: امروز با تغییراتی که کمیسیون ماده پنج داده است، ما به میزان 10 درصد بیشتر از طرح جامع به فضای سبز شعهر اضافه کرده ایم. این زمین مورد بحث تنها یک پلاک هفت هکتاری بوده است اما در همان جا 100 هکتار را به فضای سبز تبدیل کردیم. بنابر این بی انصافی است که مردم را نسبت به این کار بی اعتماد کنیم.

شهردار تهران گفت: این حق مسلم شورا است که تذکر دهد، از ما سوال کند، ما را هدایت کند. وقتی روز اول این موضوع مطرح شد من در ابتدا متعجب شدم که چطور یک پارک تخریب شده و من به عنوان شهردار مطلع نشدم؟ اما مردم بدانند پارکی را منهدم نکردیم و باغی را تخریب نکردیم و امیدوارم فضای سبز را هم توسعه دهیم.

وی یادآور شد: بنده از حدود یک ماه قبل به مهندس چمران گفتم که این موضوع را یک روز در شورای شهر در دستور کار بگذارید تا روشنگری شود. چرا که از همین مجموعه شورا به کمیسیون اصل 90 به خاطر باغ وجود نداشته از شهردار شکایت می کنند، به معاون اول رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه نامه می نویسند و در افکار عمومی این فضا را درست می کنند.

شهردار تهران تصریح کرد: از ریاست جلسه، اعضای شورای شهر و عزیزانی که هر موضوعی به ذهنشان می رسد احساس می کنند باید تذکر دهند و دنبال کنند، تشکر می کنم . من به عنوان شهردار هم استقبال می کنم و هم خوشحال می شوم تا مردم بدانند اگر جایی در شورا بحث و جدل صورت می گیرد، برای خدمت به مردم است.

قالیباف تاکید کرد: بعد از اینکه رای گیری صورت گرفت و توفیق خدمت پیدا کردم، به مهندس حقانی عرض کردم با شما هیچ فصل مشترکی ندارم و تنها یک فصل مشترک بین من شما وجود دارد که هر دوی ما نیروی کار، تلاش و زحمت هستیم. هر کجا نگاه می کنم می بینیم مویتان را در شهرداری سفید کردید و به عنوان پیشکسوت همیشه برای شما احترام قائل هستم . حتی به معاون خدمات شهری شهرداری گفتم اگر جایی آقای حقانی توصیه ای داشت و حرفی گفت، این مرد پخته کار است و حرف ایشان را گوش کنید. ما مکلف هستیم حرمت پیشکسوتان را حفظ کنیم و الان هم دلخوری از آقای حقانی نداریم.

شهردار تهران افزود: موضوع اسید پاشی یک جنایت بود و هیچ انسان آزاده ای اگر ذره ای انصاف داشته باشد، این کار را تایید نمی کند؛ اما به خاطر رفتارهایی شاهد هستیم این موضوع به کجا می رسد که می خواهیم آن را پای اسلام، امر به معروف و نهی از منکر ختم کنیم. این در حالی است که امام حسین (ع) برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرده است اما ما می خواهیم آن را به این امر مهم مذهبی منتسب کنیم و آن را به قانون اساسی ربط دهیم، این در حالی است که اساس امر به معروف، اساس حیات جامعه اسلامی است.

وی در خصوص ساخت و ساز در بوستان مادر، گفت: همه شما می دانید من مشی آقای احمدی نژاد را نمی پسندم اما تغییر پهنه این زمین، روال قانونی خود را طی کرده و باید به قانون احترام گذاشت.