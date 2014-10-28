۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۴:۰۳

به مناسبت ایام سوگواری سیدالشهدا(ع)

انتشار پرونده «سلوک با محرم» در سایت سوره اندیشه

پرونده‌ای با عنوان «سلوک با محرم» توسط سایت سوره‌ی اندیشه منتشر شد که درآن مطالبی از حجت الاسلام سید محمّدمهدی میرباقری، علیرضا سمیعی و استاد اصغر طاهرزاده به چاپ رسیده‌است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت سوره اندیشه به مناسبت ایام محرم پرونده‌ای با عنوان «سلوک با محرم» منتشر کرده است. در درآمد این پرونده می‌خوانیم:

قصه‌ی غریبی است کربلا که هر بار می خوانیمش تازه‌تر و داغ‌خیزتر است. روایت شگفتی‌ست که تنها با گوش‌های عطش باید شنید و با گونه‌های خیس و لبان ترک بسته باز گفت. قصه‌ی عشق است عاشورا؛ نامکرر و تازه و تـَر و شورانگیز که هر بار می‌شنوی پنجره‌ای تازه به تماشای انسان، انسانِ آرمانی و آسمانی می‌گشاید و پلک‌ها را به ضیافت آفاقی آبی‌تر می‌خواند… کربلا خواندنی‌ترین کتاب تاریخ است؛ بارورترین فصل ِ هستی انسان و شگفت‌ترین حادثه‌ای که زیر این آسمان آبی، سرخ و بشکوه اتفاق افتاده است. کربلا عصاره‌ی همه‌ی زیبایی‌ها و عظمت‌هاست… هرچه گمشده داریم در کربلا بیابیم و هر چه یافته در این‌جا گم کنیم که خدا پیش از کعبه، کربلا ساخته است و پیش از آسمان، حسین…

در این پرونده مقالات زیر تا به امروز منتشر شده است:

” ابتلاء عظیم عاشورا “، بحثی در باب سیر و سلوک با زیارت عاشورا (حجت الاسلام سید محمّدمهدی میرباقری).” گشودگی و عسرت حُسن “، هیأت به‌مثابه مقاومتی نمادین در زمانه‌ی نیهیلیسم (علیرضا سمیعی). ” حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است “، به کربلا و عاشورا چگونه نگاه کنیم؟(استاد اصغر طاهرزاده ).

همچنین می توانید هر روز مقاله جدید پرونده «سلوک با محرم» را، از آدرس sooremag.ir  مطالعه نمایید.

