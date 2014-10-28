ادغام شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی چالش برانگیز است

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین پاكرو پیش از ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل آب و فاضلاب روستایی خوزستان اظهار کرد: يكي از بيشترين چالش هاي موجود در صنعت آب، خشكسالي و كمبود منابع آب است كه بيش از يك دهه است كه با آن مواجه هستيم. این مسئله برنامه ريزي هاي بلند مدت تامين آب را برهم زده و ركن توسعه كشور به ويژه صنعت و كشاورزي را به خطر انداخته است.

وي افزود: امروزه در صنعت آب و فاضلاب، بيش از پنج هزار ميليارد سرمايه در بخش روستايي و بيش از 20 هزار ميليارد در شهرها وجود دارد. هدف ما اين است كه جمعيت بهره مند از آب را در روستاها به حد مطلوب برسانيم.

معاون هماهنگي و پشتيباني آب و فاضلاب روستايي كشور عنوان كرد: كمبود اعتبارت ملي چند سال اخير ناشي از تحريم به ناحق و يك طرفه است را شاهد بوديم كه بر پروژه هاي اجرايي تاثير گذاشته است.

پاكرو اظهار كرد: در نظر داشتيم كه شاخص بهره مندي را به شاخص شهرها برسانيم ولي هنوز اين توفيق حاصل نشده است به گونه ای که هم اکنون به پايداري نسبي و مطلوب در ايجاد زيرساخت هاي شبكه هاي آب نرسيده ايم.

معاون هماهنگي و پشتيباني آب و فاضلاب روستايي كشور گفت: یک زهرا و 200 مجتمع روستايي با 60 هزار ميليارد ريال پيش بيني شده است. هزار ميليارد از محل درآمدهاي مازاد نفت به ما كمك شده است و به طور ميانگين سالانه سه هزار ميليارد تومان به پروژه هاي آبرساني اختصاص داده مي شود كه با اين اوضاع اگر تورمي وجود نداشته باشد تا 15 سال مي توانيم پروژه ها را تمام كنيم.

پاكرو ادامه داد: بيشتر دغدغه هاي ما اقتصاد آب است. وام هايي كه دريافت كرديم با اعتبارات تملك دارايي كمتر از 50 درصد اعتبارات صنعت است. امروزه ميانگين و متوسط فروش هر مترمكعب آب كمتر از 330 تومان در شهر و كمتر از 100 تومان در روستا است و نسبت ان به بهاي توليد آب يك به چهار است.

وی كشور بيان كرد: با اين وضعيت نمي توانيم پايداري ايجاد كنيم. ما عقب افتادگي هاي زيادي در سالهای گذشته داشتيم. افزايش تعرفه آب در سال گذشته 20 درصد بوده است.

پاکرو اظهار كرد: آب نقش بي بديلي در توسعه فرهنگي، اقتصادي و اميد به زنگي دارد. پروژه ها زماني به خوبي پيش مي روند كه اقتصاد آب نيز به جايگاه ذاتي خودش برسد.

وی تصريح كرد: سال 93 صنعت ما را با مشكل عظيمي مواجه كرده كه طبق وضعيت اعلام شده 130 ميليارد تومان در كشور به ما زيان وارد شده است و بالاترين آن در خوزستان با رقم 10 ميليارد تومان است با این حساب شاید در 10 تا 15 سال آينده بتوان به توسعه پايدار رسيد.

معاون هماهنگي و پشتيباني آب و فاضلاب روستايي كشور افزود: طرح ادغام شركت هاي آب و فاضلاب روستايي و شهري اصلا خوب نيست و مشكلات و چالش های فراواني براي ما داشت كه از آن جلوگيري كرديم.

وي تصريح كرد: چالش هاي روبروي ما تهديدهاي كمي و كيفي آب است كه مي توانيم آب را مديريت كنيم. بيش از 44 مجتمع روستايي در خوزستان پيش بيني شده كه اعتبارات خوبي هم براي آن تعريف شده است.

