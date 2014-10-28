به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد برگزاری مراسم ارتحال امام جمعه فقید شهرستان شمیرانات طی اطلاعیه‌ای ضمن بیان تسلیت به مناسبت فرارسیدن ماه خون، قیام و شهادت سرور و سالار شهیدان امام حسین(ع)، زمان و مکان مراسم چهلمین روز درگذشت روحانی پارسا و مجاهد حجت الاسلام حاج شیخ محسن دعاگو را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

"مراسم چهلمین روز در گذشت عالم نستوه، روحانی پارسا و مجاهد، یار دیرین امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محسن دعاگو امام جمعه فقید شهرستان شمیرانات در روز پنجشنبه مورخ هشتم آبانماه جاری از ساعت 15 الی 17 در مسجد بلال سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با سخنرانی حضرت آیت‌الله صدیقی امام جمعه موقت تهران و نوحه سرایی مداحان اهل بیت(ع) برگزار می‌شود. "

در اطلاعیه مذکور که از سوی خانواده و بستگان حجت الاسلام حاج شیخ محسن دعاگو، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور، جامعه روحانیت مبارز تهران، استانداری تهران، فرمانداری و ستاد نماز جمعه شمیرانات منتشر شده از تمامی اقشار مختلف مردم معزز و قدر شناس برای شرکت در مراسم دعوت به عمل آمده است.