لزوم عدم بکارگیری افاغنه در امور مرتبط با مواد غذایی/آرد کافی برای پخت نان در کرمان تامین شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی توحیدی ظهر سه شنبه در جلسه کمیسیون مشترک تنظیم بازار و کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان کرمان گفت: ثابت باقی ماندن قیمت برخی کالاهای اساسی باعث شده است که آرامترین سال در تامین مواد غذایی را داشته باشیم.

وی با اشاره به اقدامت صورت گرفته در دولت تدبیر و امید برای بهبود وضعیت اقتصادی شکرو اذعان داشت: باید کاهش تورم در کالاهای اساسی و زندگی مردم نمود داشته باشد.

توحیدی به ماه محرم و صفر اشاره کرد و گفت: به دلیل برگزاری مراسمات عزاداری خرید نان در این ایام افزایش پیدا می کند.

فرماندار کرمان ادامه داد: برای اینکه با کمبود آرد در استان کرمان مواجه نشویم تدابیر لازم اندیشیده شده است.

توحیدی بر لزوم رعایت نکات بهداشتی در نانوایی ها تاکید و تصریح کرد: همچنین باید نانی که به مشتری داده می شود دارای کیفیت بالایی باشد.

این مسئول همچنین بر لزوم رعایت دقیق ساعت پخت نان توسط نانوایی ها تاکید کرد و افزود: در بحث امور مرتبط با مواد غذایی نباید افاغنه و اتباع بیگانه بکار گرفته شوند.

وی با اشاره به این مطلب که استفاده از اتباع بیگانه در بحث مواد غذایی در هیچ جای دنیا مرسوم نیست، گفت: در حال حاضر بیش از 50 نفر از افاغنه در میدان میوه و تره بار کرمان فعالیت می کنند.