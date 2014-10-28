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۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۴:۳۵

توحیدی:

لزوم عدم بکارگیری افاغنه در امور مرتبط با مواد غذایی/آرد کافی برای پخت نان در کرمان تامین شد

لزوم عدم بکارگیری افاغنه در امور مرتبط با مواد غذایی/آرد کافی برای پخت نان در کرمان تامین شد

کرمان – خبرگزاری مهر: فرماندار کرمان بر لزوم پرهیز از به کارگیری اتباع بیگانه در امور مرتبط با مواد غذایی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی توحیدی ظهر سه شنبه در جلسه کمیسیون مشترک تنظیم بازار و کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان کرمان گفت: ثابت باقی ماندن قیمت برخی کالاهای اساسی باعث شده است که آرامترین سال در تامین مواد غذایی را داشته باشیم.

وی با اشاره به اقدامت صورت گرفته در دولت تدبیر و امید برای بهبود وضعیت اقتصادی شکرو اذعان داشت: باید کاهش تورم در کالاهای اساسی و زندگی مردم نمود داشته باشد.

توحیدی به ماه محرم و صفر اشاره کرد و گفت: به دلیل برگزاری مراسمات عزاداری خرید نان در این ایام افزایش پیدا می کند.

فرماندار کرمان ادامه داد: برای اینکه با کمبود آرد در استان کرمان مواجه نشویم تدابیر لازم اندیشیده شده است.

توحیدی بر لزوم رعایت نکات بهداشتی در نانوایی ها تاکید و تصریح کرد: همچنین باید نانی که به مشتری داده می شود دارای کیفیت بالایی باشد.

این مسئول همچنین بر لزوم رعایت دقیق ساعت پخت نان توسط نانوایی ها تاکید کرد و افزود: در بحث امور مرتبط با مواد غذایی نباید افاغنه و اتباع بیگانه بکار گرفته شوند.

وی با اشاره به این مطلب که استفاده از اتباع بیگانه در بحث مواد غذایی در هیچ جای دنیا مرسوم نیست، گفت: در حال حاضر بیش از 50 نفر از افاغنه در میدان میوه و تره بار کرمان فعالیت می کنند.

کد مطلب 2411637

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