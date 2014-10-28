به گزارش خبرنگار مهر، محمود هوشنگی پیش از ظهر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که با این تدبیر آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) مشکل دو سال گذشته در عبور و مرور دستههای عزاداری به ویژه در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی برطرف شود.
در دو سال گذشته به دلیل انجام عملیات عمرانی در صحن عتیق، به دستههای عزداری مناطق 2، 3 و 6 اجازه ورود به صحن بزرگ که روبهروی ایوان آئینه قرار دارد داده نمیشد.
اگرچه آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) در صحن جوادالائمه(ع) جایگاه ویژهای برای خوشامدگویی هیئتهای مذهبی تدارک دیده بود ولی شوق حضور در صحنه بزرگ برای هیئتهای مذهبی این مناطق بیشتر بود.
امسال دستههای عزاداری هیئتهای مذهبی از دو مسیر میدان آستانه (از سمت میدان شهید مطهری) و خیابان ارم وارد صحن بزرگ شده و دستههای مناطق 2، 3 و 6 از صحن عتیق به سمت صحن جوادالائمه عبور میکنند.
نایب رئیس شورای هیئتهای مذهبی استان قم امیدوار است که هیئتهای مذهبی در مورد حضور دستههای عزداری در حرم مطهر و عرض ادب و تسلیت به ساحت کریمه اهل بیت(ع) با مشکلی مواجه نخواهند شد.
دغدغه عزداری سالم
تشکیل اکیپهای بازدید محسوس و غیرمحسوس از فعالیتهای هیئتهای مذهبی خبر دیگر محمود هوشنگی بود که تصریح کرد: این بازدید توسط مدیران اداره کل تبلیغات اسلامی و شورای هیئتهای مذهبی انجام میشود.
با وجود اینکه جلسات متعدد و دورههای آموزشی برای ارتقای فرهنگ عزاداری صحیح و توجیه مسئولان هیئتهای مذهبی استان قم برگزار شد ولی نگرانی از برگزاری سوگواری و عزاداری آسیبدار وجود دارد.
هوشنگی در این زمینه گفت: با توجه به مصوبه اخیر شورای هیئتهای مذهبی استان در خصوص اقدامات سلبی هیئتهای مذهبی مصوب شد، انتظار میرود هیئتهای مذهبی ضمن رعایت فرهنگ و شئونات عزاداری، از هر گونه اقداماتی که موجب اختلافافکنی و ایجاد شکاف بین مسلمانان میشود پرهیز کنند.
نایب رئیس شورای هیئتهای مذهبی استان قم این نکته را یادآور شد که هیئتهای مذهبی مراقب باشند برخی اعمال و رفتار آنها زمینه خشنودی دشمنان را فراهم نکند.
وی در مورد برقراری نظم و امنیت در هیئت های مذهبی گفت: امسال با همکاری نیروی انتظامی، بیش از 5 هزار رابط انتظامی انتخاب شده و جلسه توجیهی این افراد با حضور جانشین فرمانده انتظامی استان و روسای پلیس و کارشناسان این مجموعه انتظامی برگزار شد.
هوشنگی افزود: امیدواریم امسال علاوه بر شور حسینی شاهد شعور حسینی در محافل عزاداری سیدالشهدا(ع) باشیم.
هیئتهای مذهبی استان قم از نظر اعضای شورای هیئات مذهبی این استان، الگوی استانهای دیگر محسوب میشوند، بنابراین نایب رئیس این تشکل مذهبی ابراز امیدواری میکند که محافل سوگواری قم پررنگتر از سالهای گذشته برپا شود.