دولت از صندوق بیمه محصولات کشاورزی حمایت کند

علی مومن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امنیت غذایی مردم به عهده دولت است اظهار داشت: کشاورزان برای تامین این امنیت در سرما و گرما به سختی فعالیت می‌کنند اما حمایت‌های دولت از آنها کامل نیست.

وی ادامه داد: یک نمونه از حمایت‌های ناقص صندوق بیمه محصولات کشاورزی است که باید در صورت بروز بحران‌هایی مانند خشکسالی، سیل، سرما‌زدگی، تگرگ و بادزدگی محصولات کشاورزان را بیمه کند.

رئیس خانه کشاورز قم گفت: این صندوق در حال حاضر نمی‌تواند حمایت‌های کامل را از کشاورز داشته باشد و پیشنهاد می‌کنیم دولت برای این صندوق ردیف بودجه خاص در نظر بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر خسارت‌ها به کشاورزان پرداخت نمی‌شود. به عنوان مثال برای سال گذشته زراعی که مهرماه تمام شد، در ستاد خشکسالی پرداخت غرامت به کشاورزان قمی تصویب شده بود اما پرداخت نشد.

مومن گفت: موضوع دیگر به مصوبه مجلس در بودجه سال 91 مربوط می‌شود که طبق آن کشاورزان باید بیمه شوند که تا امروز بز و بزغاله بیمه شده‌اند اما کشاورز بیمه نشده است.

وی با اشاره به مشکلات کشاورزان خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته 20 درصد تولید ناخالص ملی در بخش کشاورزی تولید می‌شد اما در حال حاضر این رقم به 14 درصد رسیده است.

رئیس صنف کشاورزان استان قم با اشاره به نقش کشاورزی در اشتغال اظهار داشت: در گذشته 24 درصد اشتغال کشور در کشاورزی اتفاق می‌افتاد اما اکنون این رقم به 16 درصد رسیده است. دولت باید برنامه‌ای برای نجات این بخش داشته باشد.