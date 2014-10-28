به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست خبری محمد سلطانحسینی، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان ظهر امروز در محل تالار افتخارات سرای ورزشکاران اصفهان با حضور رسانههای گروهی برگزار شد.
* این نشست خبری نخستین نشست خبری مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان به شمار میرفت و سلطانحسینی در ماههای گذشته بارها وعده برگزاری نشست خبری با حضور رسانهها را داده بود اما با این حال نشست امروز در زمان کوتاهی برگزار شد و در ابتدا 1.5 ساعت به عنوان زمان جلسه اختصاص داده شد و پس از آن با توجه به سئوالات زیاد خبرنگاران، سقف جلسه به 2.5 ساعت افزایش یافت، هرچند که مدیرکل استان قول برگزاری جلسات بیشتر با حضور رسانهها را نیز داد.
* مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در این نشست بارها از خبرنگاران به عنوان یار ورزش استان یاد کرد و انتقادات نسبت به عدم پاسخگویی به رسانهها در ماههای گذشته را به دلیل عدم آشنایی با شرایط اصفهان عنوان کرد.
* وی در بخشی از صحبتهای خود عنوان کرد که مشکلات ورزش استان به تنهایی توسط مدیرکل قابل حل نبود و بارها نام مدیران استان و شهردار اصفهان را بر زبان میآورد.
* یکی از نکات جالب صحبتهای مدیرکل ورزش و جوانان استان، بازی با نامهای مشهور ورزش استان بود که بارها در طول مصاحبه مطبوعاتی وی وجود داشت؛ وی با نام آوردن اشخاصی همچون مهرزاد خلیلیان، سعید آذری، مدیران عامل باشگاههای سپاهان و ذوبآهن و همچنین البرزی، نمازیزاده، ساکت و دیگر چهرههای اصفهان، آنها را از اعضای تیم مشاورهای و مدیریت راهبردی ورزش استان یاد کرد.
* گلایههای ورزشکاران آسیایی از مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان و انتقادات آنها به وی، یکی از بخشهای حاشیهای نشست امروز به شمار میرفت که مدیرکل در پاسخ به انتقاداتی که از سوی الهه منصوریان، دارنده مدال نقره بازیهای آسیایی اینچئون کره جنوبی درباره وی مطرح شده بود، گفت که متن پیامهای تبریکی که او از طریق شبکه اجتماعی وایبر برای منصوریان ارسال کرده، موجود است!
* در بخشی از نشست خبری، سئوالات مربوط به هیئت کشتی اصفهان، بازیهای آسیایی و ورزشگاه نقشجهان، بحث را به گفتگویی پینگ پنگی بین مدیرکل و خبرنگاران تبدیل کرد.
* یکی از خبرنگاران رسانههای گروهی در نشست امروز از نحوه برخورد با یکی از اهالی رسانهای روابط عمومی ادارهکل ورزش و جوانان و نحوه جدایی این چهره رسانهای گلایه کرد که گلایه او با پاسخهای مدیرکل و مسئول روابط عمومی ادارهکل ورزش و جوانان استان اصفهان همراه شد.
* بخش عمده سئوالات خبرنگاران امروز به مسائل مربوط به ورزش معطوف شده بود و سئوالات تخصصی حوزه جوانان کمتر در نشست امروز مورد توجه قرار گرفت.
* در بخشی از صحبتهای سلطانحسینی، او به بازرسیها و نظارتهای مختلف بر هیئتهای ورزشی اشاره کرد و اعلام کرد که در بازرسیها از هیئتهای ورزشی به دنبال مچگیری نیست.
* تصویر محمد جواهری، مدیرکل سابق و برکنار شده ورزش و جوانان استان اصفهان به تصاویر مدیران سابق ورزش و جوانان در سرای ورزشکاران اصفهان اضافه شده بود.
* انتقاد از تدریس مدیرکل ورزش و جوانان استان در دانشگاه یکی از سئوالات دیگر خبرنگاران و انتقادات آنها به شمار میرفت که این مسئله باعث شد او اعلام کند زمان تدریس او در دانشگاه به میزان بسیاری کاهش یافته است.
* سلطانحسینی در بخشی از صحبتهای خود اشارهای به زمینخواریهای صورت گرفته در ورزشگاه نقشجهان کرد و اعلام کرد که نمیتواند جزئیات این مسئله را اعلام کند.
* مدیرکل ورزش و جوانان استان همچنین درباره بخش عمدهای از توضیحات خود را به ورزشگاه نقشجهان اصفهان اختصاص داد و اعلام کرد که مشکل این پروژه سرانجام برطرف شده است.
* با توجه به زمان اندک اختصاص یافته برای این نشست، برخی خبرنگاران مجبور شدند با کاهش تعداد سئوالات خود، به صورت عجلهای، سئوالاتی را مطرح کنند.