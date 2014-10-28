90 مبلغ به روستاهای پلدختر اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی یار کیانی ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از این تعداد مبلغ اعزامی 60 روحانی غیربومی و مابقی آنها بومی شهرستان پلدختر هستند که به منظور اشاعه فرهنگ دینی در محرم به روستاها اعزام شدند.

وی افزود: در شهرستان پلدختر 35 هیئت عزاداری وجود دارد که از این تعداد 31 هیئت دارای پرونده ثبت شده هستند.

کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی پلدختر ادامه داد: از هیئت‌های شناسنامه دار این شهرستان 30 هیئت مربوط به برادران و یک هئیت هم مختص خواهران است که آماده برگزاری هرچه با شکوهتر برنامه‌های ویژه ماه محرم هستند.

وی گفت: برنامه های مبلغان اعزامی در ایام تبلیغ طی ماه محرم تبلیغ چهره به چهره، بصیرت افزایی، اقامه نماز جماعت اول وقت، برگزاری نماز ظهر عاشورا، دعوت مردم به وحدت و پرهیز از تفرقه و ترويج و گسترش فرهنگ ايثار و شهادت، هدایت و تقویت مراسم عزاداری بویژه در روزهای عاشورا و تاسوعا، تبیین ارزش ها و دستاوردهای انقلاب، جلوگیری از ترویج خرافات و توجه دادن و تبیین اهمیت امر به معروف و نهی از منکر است.

کیانی با بیان این که اعزام مبلغ در مناسبت های خاص سال به ویژه محرم و صفر یکی از وظایف اداره تبلیغات اسلامی است افزود: مبلغان روحانی اعزامی علاوه بر برگزاری جلسات وعظ و سخنرانی در مجالس عزاداری حضرت اباعبدا‌لله‌الحسین(ع) نسبت به تبیین فلسفه محرم و قیام عاشورا و اهداف این قیام اهتمام ورزند.