  1. استانها
  2. لرستان
۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۵۶

90 مبلغ به روستاهای پلدختر اعزام شدند

90 مبلغ به روستاهای پلدختر اعزام شدند

پلدختر - خبرگزاری مهر: کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی پلدختر از اعزام 90 روحانی در ایام محرم به روستاهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی یار کیانی ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از این تعداد مبلغ اعزامی 60 روحانی غیربومی و مابقی آنها بومی شهرستان پلدختر هستند که به منظور اشاعه فرهنگ دینی در محرم به روستاها اعزام شدند.

وی افزود: در شهرستان پلدختر 35 هیئت عزاداری وجود دارد که از این تعداد 31 هیئت دارای پرونده ثبت شده هستند.

کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی پلدختر ادامه داد: از هیئت‌های شناسنامه دار این شهرستان 30 هیئت مربوط به برادران و یک هئیت هم مختص خواهران است که آماده برگزاری هرچه با شکوهتر برنامه‌های ویژه ماه محرم هستند.

وی گفت: برنامه های مبلغان اعزامی در ایام تبلیغ طی ماه محرم تبلیغ چهره به چهره، بصیرت افزایی، اقامه نماز جماعت اول وقت، برگزاری نماز ظهر عاشورا، دعوت مردم به وحدت و پرهیز از تفرقه و ترويج و گسترش فرهنگ ايثار و شهادت، هدایت و تقویت مراسم عزاداری بویژه در روزهای عاشورا و تاسوعا، تبیین ارزش ها و دستاوردهای انقلاب، جلوگیری از ترویج خرافات و توجه دادن و تبیین اهمیت امر به معروف و نهی از منکر است.

کیانی با بیان این که اعزام مبلغ در مناسبت های خاص سال به ویژه محرم و صفر یکی از وظایف اداره تبلیغات اسلامی است افزود: مبلغان روحانی اعزامی علاوه بر برگزاری جلسات وعظ و سخنرانی در مجالس عزاداری حضرت اباعبدا‌لله‌الحسین(ع) نسبت به تبیین فلسفه محرم و  قیام عاشورا و اهداف این قیام اهتمام ورزند.

کد خبر 2411713

برچسب‌ها

تازه‌ترین اخبار

پربازدیدترین ها