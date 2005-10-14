بيش از 90 درصد عراقي ها به قانون اساسي در همه پرسي فردا راي مثبت خواهند داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، اين نظرسنجي كه در نمونه هاي پراكنده در سه استان فرات مركزي و ناصريه و شهرهاي بغداد و كربلا گرفته شد، نشان داد كه 93 درصد عراقي ها تمايل دارند در همه پرسي قانون اساسي كشورشان شركت كنند.



بر اساس اين نظرسنجي كه مركز نظرسنجي عمومي در مركز ملي پژوهش ها و تحقيقات در سه استان مذكور تهيه كرده است، 90 درصد از كساني كه در اين نظرسنجي شركت كرده اند، موافقت خود را با پيش نويس قانون اساسي اعلام كرده و تاكيد كرده اند در همه پرسي فردا به آن راي مثبت خواهند داد .



درحالي كه تنها هفت درصد گفته اند به آن راي منفي خواهند داد.



اين نظرسنجي نشان داد كه تعداد كساني تمايل به شركت در همه پرسي ندارند، تنها دو درصد است و نسبت كساني كه براي اين كاردچار ترديد هستند نيز به دو درصد مي رسد.



براساس نتايج اين نظرسنجي نسبت تعداد كساني كه مايل هستند در همه پرسي مشاركت كنند، متفاوت است تاجائي كه در بغداد 83 درصد براي شركت در اين همه پرسي ابراز تمايل كرده اند در حالي كه در استان هاي ذي قار وكربلا به 99 درصد مي رسد و درصد موافقان با قانون اساسي هم در كربلا به 77 درصد و در استان ذي قار به 95 درصد و در كربلا با بيشترين درصد به 99 درصد رسيده است.