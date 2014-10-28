دشمنان در پی تحریم فرهنگ عاشورا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسمی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه برنامه ریزی عزاداری تاسوعای حسینی در ساری با اشاره به عظمت حماسه تاسوعا و عاشورا گفت: تاسوعا و عاشورا باید روز به روز در بین مردم زنده تر شود و در این مسیر همت تمام مسئولان فرهنگی و تبلیغاتی اسلامی را می طلبد چون هر جا بستر سازی شود مردم شرکت می کنند.

قاسمی با اشاره به حفظ و نگهداری اقتدار تاسوعا افزود: با توجه به تاثیر ژرف فرهنگ ‏عاشورا در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی، دشمنان قسم خورده اسلام بارها در پی تحریف این فرهنگ برآمدند تأثیرگذاری آن را کم‏رنگ کنند.

وی احیا و زنده داشتن نهضت عاشورا را موجب زنده نگه داشتن و ترویج دائمی مکتب قیام و انقلاب در برابر طاغوت ها و تربیت کننده و پرورش دهنده روح حماسه و ایثار عنوان کرد.

قاسمی امام جمعه موقت ساری از برگزاری مراسم ارتحال آیت الله مهدوی کنی در صبح پنج شنبه از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر در مصلی ساری خبر داد.

جواد واحدی فرماندار ساری نیز اظهار کرد: تجمع بزرگ عزاداران شهرستان ساری همزمان با روز تاسوعای حسینی به صورت متمركز در امام زاده یحیی ساری برگزار می‌ شود.

واحدی خاطرنشان کرد: ساری پیشینه تاریخی بلندی در شریعیت دارد و همیشه به اهل بیت توجه خاصی نشان داده اند و مودت خاصی را نسبت به اسلام و اهل بیت و امام معصوم دارند.

واحدی حضرت ابوالفضل العباس(ع) را نماد ولایت پذیری، شجاعت و بصیرت دانست و خاطرنشان كرد: باید در چنین مراسماتی نقش ارزنده ایشان در قیام عاشورا برای مردم تبیین شود.

فرماندار با اشاره به اینکه در سال گذشته تجمع بزرگ مردم در روز تاسوعا بسیار پرشور و پر بار بود، ابراز داشت: امسال هم همانند سالهای گذشته مراسمی با شکوه و عظمت حسینی را داریم.

وی بر حضور پررنگ همه اقشار جامعه در این تجمع عظیم تاسوعا، تأكید كرد و افزود: لازم است هئیت های مذهبی در این مراسم از وسایل موسیقی و علمات استفاده نکنند.

وی همچنین از برگزاری عزاداری سنتی کرب زنی خبر داد و گفت: در راستای برگزاری مراسم عزا ی حسینی و ایجاد فضای معنوی باید عزاداری ها بدور از بدعت ها و خرافات باشد.

مسئول دولتی شهرستان با اشاره به اینکه شهرداری نقش بارزی در عزاداری ایام محرم دارد، افزود: در راستای نقل و انتقال عزادران به محل تجمع با همکاری ارگان های مربوط مشکلی وجود ندارد.

جواد واحدی با اشاره به پخش مستقیم مراسم عزاداری تاسوعای حسینی از شبكه استانی سیمای مركز تبرستان اظهار داشت: با تقویت زیر ساختهای مربوط به انعكاس تصویری این رویداد عظیم، شاهد پخش مستقیم عزاداری از شبکه استانی خواهیم بود.

فرماندار شهرستان ساری با اشاره به برگزاری مراسم ازساعت ۹ تا ۱۱ صبح روز تاسوعا بیان داشت: همایش و تجمع بزرگ و عظیم مردم ولایت مدار و شیعه در امام زاده یحیی ساری برگزار می شود.