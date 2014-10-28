خوی میزبان همایش بزرگداشت دریادار شهید "فراهانی" شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حشمت الله ملکیان ظهر سه شنبه در نخستین جلسه هماهنگی این یادواره اظهارداشت: صبح روز پنجشنبه این هفته بعد از حضور بر سر مزار این شهید، همایش در آمفی ئتاتر مجمتع هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با سخنرانی فرمانده نیروی دریایی آغاز می شود.

وی ادامه داد: این یادواره با حضور فرماندهان ارشد نظامی و مقامات کشور و با هدف پاسداشت آرمانهای شهدا و تجلیل از رشادتهای دریادلان هشت سال مقدس و با شرکت همرزمان شهدا و یادگاران آن دوران و خانواده های معظم شهدا، هشتم آبان ماه در شهرستان خوی برگزار خواهد شد.

امیر ملکیان ادامه داد: شهید دریادار ناصر فراهانی جزو اولین شهدای نیروی دریایی است که در اوایل جنگ در پهنه آبی دریا به همراه دیکر همرزمانش در جریان پاسداری از خرمشهر و جلوگیری از سقوط آن در برابر رژیم بعثی صدام جانفشانی کردند و به شهادت رسیدند.

فرمانده قرارگاه عملیاتی شمالغرب ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه هنوز هم دلاوری های این شهدا زبانزد عام و خاص است و در تاریخ دلاوریهای هشت سال دفاع مقدس ثبت شده است گفت: در این همایش حدود ۴۰۰ نفر از همرزمان آن شهید بزرگوار که در دفاع از خرمشهر شرکت داشتند، حضور یافته و خاطرات خود از جانبازی ها و قهرمانی های شهید فراهانی را بیان می کنند.

امام جمعه خوی نیز در این جلسه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از رشاتها و دلاورمردیهای آنان گفت: بزرگداشت یاد و خاطره شهدا و صیانت از ارزشهای هشت سال دفاع مقدس جزو وظایف تمامی نهادهای اجرایی است.

حسین سیوانی فرماندار خوی نیز در این جلسه گفت: رونمایی از تندیس ناوشکن پیکان و شهید دریادار فراهانی در میدان ولیعصر خوی و تجلیل از خانواده های معظم شهدای نیروی دریایی از استان آذربایجان غربی از دیگر برنامه های این یادواره است.

شهید دریادار دوم ناصر فراهانی متولد خوی بوده و جزو نخستین نیروهای محافظ خرمشهر است و در تاریخ ۱۷ مهرماه سال ۱۳۵۹ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.