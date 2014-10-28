  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۶:۳۲

خوی میزبان همایش بزرگداشت دریادار شهید "فراهانی" شد

ارومیه – خبرگزاری مهر: فرمانده قرارگاه عملیاتی شمالغرب ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: همایش بزرگداشت شهید دریادار دوم ناصر فراهانی با حضور فرمانده نیروی دریایی امیر دریادار حبیب سیاری در خوی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حشمت الله ملکیان ظهر سه شنبه در نخستین جلسه هماهنگی این یادواره اظهارداشت: صبح روز پنجشنبه این هفته بعد از حضور بر سر مزار این شهید، همایش در آمفی ئتاتر مجمتع هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با سخنرانی فرمانده نیروی دریایی آغاز می شود.

وی ادامه داد: این یادواره با حضور فرماندهان ارشد نظامی و مقامات کشور و با هدف پاسداشت آرمانهای شهدا و تجلیل از رشادتهای دریادلان هشت سال مقدس و با شرکت همرزمان شهدا و یادگاران آن دوران و خانواده های معظم شهدا، هشتم آبان ماه در شهرستان خوی برگزار خواهد شد.

امیر ملکیان ادامه داد: شهید دریادار ناصر فراهانی جزو اولین شهدای نیروی دریایی است که در اوایل جنگ در پهنه آبی دریا به همراه دیکر همرزمانش در جریان پاسداری از خرمشهر و جلوگیری از سقوط آن در برابر رژیم بعثی صدام جانفشانی کردند و به شهادت رسیدند.

فرمانده قرارگاه عملیاتی شمالغرب ارتش جمهوری اسلامی ایران  با بیان اینکه هنوز هم دلاوری های این شهدا زبانزد عام و خاص است و در تاریخ دلاوریهای هشت سال دفاع مقدس ثبت شده است گفت: در این همایش حدود ۴۰۰ نفر از همرزمان آن شهید بزرگوار که در دفاع از خرمشهر شرکت داشتند، حضور یافته و خاطرات خود از جانبازی ها و قهرمانی های شهید فراهانی را بیان می کنند.

امام جمعه خوی نیز در این جلسه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از رشاتها و دلاورمردیهای آنان گفت: بزرگداشت یاد و خاطره شهدا و صیانت از ارزشهای هشت سال دفاع مقدس جزو وظایف تمامی نهادهای اجرایی است.

حسین سیوانی فرماندار خوی نیز در این جلسه گفت: رونمایی از تندیس ناوشکن پیکان و شهید دریادار فراهانی در میدان ولیعصر خوی و تجلیل از خانواده های معظم شهدای نیروی دریایی از استان آذربایجان غربی از دیگر برنامه های این یادواره است.

شهید دریادار دوم ناصر فراهانی متولد خوی بوده و جزو نخستین نیروهای محافظ خرمشهر است و در تاریخ ۱۷ مهرماه سال ۱۳۵۹ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

