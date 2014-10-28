ماجرای پروفایل "نسترن" انتقام گیری بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ محمدمهدی کاکوان رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در تشریح جزییات این خبر اعلام کرد : در پی شکایت زن جوانی به نام "نسترن" تحت عنوان منتسب نمودن اعمال بر خلاف حقیقت و هتک حیثیت پرونده ای در دادسرای ویژه جرایم رایانه ای تشکیل و به دستور مقام قضایی جهت ادامه تحقیقات به پلیس فتا پایتخت ارجاع داده شد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ افزود: شاکیه ضمن حضور در اداره مبارزه با جرایم سایبری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت در تحقیقات پلیسی به ماموران اظهار داشت: از طریق تماسهای تلفنی دوستان و همکارانم متوجه شدم در سایت فیس بوک شماره موبایلم در پروفایل های مستهجن منتشر شده است.



این مقام انتظامی ادامه داد: در این راستا تحقیقات لازم انجام و با مهندسی اجتماعی و اقدامات فنی مشخص گردید فردی بنام "نادر" این فعالیت را انجام داده که حسب دستور مقام قضایی تجهیزات رایانه ای نامبرده جمع آوری و از وی تحقیق شد که نامبرده به جرم خود معترف گردید.



سرهنگ کاکوان با بیان اینکه در تحقیقات پلیسی مشخص شد وی شوهر شاکیه بوده و به منظور آزار و اذیت روانی شاکیه با همدستی دوستانش ضمن در اختیار داشتن اطلاعات محرمانه شاکیه از طریق ایجاد پروفایل در فیس بوک منتشر کرده است تا شاکیه را از ارائه دادخواست طلاق در دادگاه خانواده منصرف سازد.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ در پایان اظهار داشت:با توجه به دلایل موجود در پرونده طی گزارش نهایی به همراه متهم به دادسرا ارسال و قرار تامین مناسب صادر گردید.