کودکان مهمترین رکن حیات کانون پرورش فکری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسين موذن بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شوراي فرهنگي، هنري و ادبي كانون پرورش فكري مازندران با اهميت بازديد در توسعه برنامه ها و طرح هاي كانون افزود: هدف از بازيد مچ گيري و شناسايي ضعف نيست.

وي از بازيد به عنوان فرايندي نظارتي ياد كرد و گفت: با توجه به فعاليت هاي مربي و كارگاه هاي كانون و تاثير آن در شكل گيري و آينده سازي كودك؛ دقت نظر و نظارت ضرورتي است كه بازديد كارشناسي آن را ميسر مي سازد.

موذن با تاكيد بر اين نكته كه؛ بازيد امري دوسويه بوده كه انتقال تجربيات و دانش را ميان مربيان و كارشناسان ايجاد مي کند، تصريح كرد: مرور برنامه ها و رفع موانع و مشكلات و آشنايي با فعاليت هاي خاص هر مركز از ديگر ويزگي هاي بازيد است.

مديركل آفرينش هاي هنري و ادبي كانون در بخش ديگري ازصحبت هاي خود حضور بچه ها در كانون را مهمترين ركن حيات كانون دانست و بيان داشت: بچه ها مهمترين مشتريان كانون هستند و بر همين مبنا كارشناسان در جهت همخواني مسير فعاليت هاي مراكز با اهداف بلند مدت و كوتاه مدت كانون نظارت و كنترل مي کنند.

اين مسئول از كارشناسان به عنوان معيار و خط كش در جهت شناخت درست فعاليت ها و برنامه هاي مراكز ياد كرد و بر نظارت موثر و مستمر آنان بر اين فعاليت ها تاكيد كرد.

مديركل كانون پرورش فكري مازندران نيز در جلسه شوراي فرهنگي و هنري و ادبي اين كانون با اهميت نقش نظارت در اجراي موثر امور افزود:حضور كارشناسان دفتر مركزي در اين استان فرصت موثري برای درك بهتر فرصت ها و آسيب هاي پيش رو است.

عزيززاده گرجي بيان داشت: درك نقطه نظرات كارشناسان ستاد و مقايسه اين استان با ساير استان ها نيز در جهت شناخت بهتر جايگاه فعلي اين استان كمك مي نمايد.

وي با ارايه گزارش آماري از تعداد مربيان و مراكز كانون پرورش فكري مازندران اظهار داشت: مازندران داراي 29 مركزفرهنگي، هنري و ادبي است كه از اين تعداد 25 مركز ثابت، 3 مركز سيار و يك مركز پستي است.

گرجي افزود: 144نفر نيرو در اين كانون فعاليت دارند كه از اين ميان 33 نفر در اداره كل خدمت مي کنند 25 نفر مربي مسئول، 23 نفر مربي فرهنگي، 15 نفر مربي ادبي، 22 نفر مربي هنري و 27 نفر نيروي خدمات در مراكز مشغول بكار هستند.

اين مسئول همچنين تصريح كرد: در شش ماهه ابتداي سال جاري 11 جلسه شوراي فرهنگي با 40 مصوبه در اداره كل و 88 جلسه در مراكز فرهنگي و هنري برگزار شده است.

عزيززاده گرجي خاطرنشان کرد: جدیت و اهتمام اعضاي جلسه شوراي فرهنگي استان در جهت توفيق برنامه هاي كانون، مشاركت در برنامه ريزي هاي تربيتي و ارزيابي مستمر فعاليت هاي مراكز و نظارت جدي براين فعاليت ها مهمترين موارد مورد پيگيري در اين جلسات است.

وي با اشاره به تحليل بازيد ها به عنوان يكي از رويكرد هاي مهم در اين استان اظهار داشت: برای پايدار سازي اعضا در مراكز فرهنگي و هنري كانون پرورش فكري مازندران تفاهم نامه همكاري با آموزش و پرورش منعقد شده است تا دانش آموزان در بازيد از كانون بتوانند ضمن عضويت از خدمات اين مراكز برخوردار باشند.