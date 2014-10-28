گره های ترافیکی محور سوادکوه تعریض می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نورزاد بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از محور سوادکوه با اشاره به اینکه فعالیت خوبی در تعریض محور سوادکوه در حال انجام است، بیان داشت: فعالیت تعریض محور سوادکوه با حمایت دولت و تلاش شرکتهای پیمانکار به خوبی پیش میرود.
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، با بیان اینکه اعتبار طرح تعریض محور سوادکوه با مساعدت دولت و تا پایان سال تخصیص مییابد، افزود: گرههای ترافیکی و گلوگاههای محور سوادکوه تا پایان سال تعریض میشود.
وی با اشاره به اینکه 800 میلیارد ریال برای طرح تعریض محور سوادکوه اختصاص خواهد یافت، خاطرنشان کرد: 500 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته به پروژه و قول 300 میلیارد ریال از طرف معاون برنامهریزی رئیسجمهور برای تکمیل محور سوادکوه داده شده است.
دكتر نورزاد با تاکید بر اینکه با مساعدتهای انجام شده شاهد بهرهبرداری از گلوگاهها و مسیر پرترافیک در محور سوادکوه خواهیم بود، اظهار داشت: تونل شماره یک و شماره چهار محور سوادکوه تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد که شاهد کاهش ترافیک در محور سوادکوه خواهیم بود و بقیه تونلها تا پایان 6 ماه اول سالآینده به بهرهبرداری میرسد.
بازدید معاون وزیر راه از محورهای مازندران از صبح امروز آغاز شد.