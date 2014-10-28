سایت دفن زباله های خطرناک و ویژه در آذربایجان غربی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز آراسته بعد از ظهر سه شنبه جلسه کارگروه مدیریت پسماند چالدران با انتقاد از تجمع زباله های ویژه در بین زباله های عادی اظهارداشت: این سایت در شهرستان اورمیه با صرف اعتبار بالغ بر یک میلیارد ریال با رویکرد ارتقای سطح سلامت مردم احداث می شود.

وی دفن زباله های داروهای تاریخ گذشته و غیر مجاز، سموم دفع آفات نباتی و لجن های مخازن نفتی را از اهم اهداف اجرای این طرح برشمرد و گفت: با مشخص شدن محل مناسب برای 23 روستای استان مجوز سایت دفن زباله صادر شد.

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی عنوان کرد:با وجود اقدامات خوبي كه در بخش جمع آوري و دفن بهداشتي زباله هاي شهري در استان انجام گرفته ولي با شرايط مطلوب هنوز فاصله داريم و نيازمند توجه و اقدام جدي مسئولان محلي در اين رابطه است.

آراسته یاد آور شد: در برخي از مناطق استان زباله هاي تلمبار شده در حاشيه شهرها، مبادي ورودي و يا اطراف رودخانه ها علاوه بر تخريب محيط زيست و ايجاد آلودگي موجب برهم خوردن مناظر زيباي طبيعي مي شود.

وی تاکید کرد: حل این مشکل نيازمند همكاري بيشتر شهرداران،بخشداران و دهياران براي جمع آوري و حمل اصولي آنها به مناطق پيش بيني شده براي دفن بهداشتي اين مواد مازاد است.

آراسته با بیان اینکه روزانه توسط هر روستایی در استان 500 گرم زباله تولید می شود اظهارداشت: در هر سایت روستایی زباله 20 روستا به صورت اصولی و بهداشتی دفن خواهد شد.

رضائی بخشدار بخش مرکزی شهرستان چالدران نیز در این جلسه از فعالیت 5 دستگاه خودروی حمل زباله در روستاهای چالدران خبر داد و گفت: امسال برای خرید هر یک از این خودروها 800 میلیون ریال اعتبار هزینه شده که کار حمل زباله 30 روستا را برعهده گرفته اند.

در جلسه کار گروه مدیریت پسماند شهرستان چالدران که با حضور اعضای این کار گروه در محل فرمانداری ترتیب یافت در جهت تامین سلامت و بهداشت روستاییان در خصوص دفن زباله های روستائیان به صورت اصولی و بهداشتی با همکاری سازمان محیط زیست ،منابع طبیعی و منابع آب استان برای 23 روستا مجوز سایت دفن زباله صادر شد.