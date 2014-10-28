در لایحه خروج از رکود تلاشی برای تقویت تولید داخلی صورت نگرفته است/توجه به بخش کشاورزی از اصول اقتصاد مقاومتی است

جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مبنی بر مغایرت لایحه خروج از رکود دولت با اقتصاد مقاومتی، گفت: مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش اعلام کرده که لایحه دولت هماهنگی و همراهی چندانی با اقتصاد مقاومتی ندارد و نیاز است که این دو کاملا منطبق با هم باشند.

وی افزود: استدلال مرکز پژوهش ها این است که مدلی که در حال حاضر توسط دولت دنبال می شود، سنخیت و همراهی چندانی با اقتصاد مقاومتی ندارد و در جهت تقویت بنیان های تولید داخلی حرکت نمی کند و همان روال و روشی که در گذشته دنبال می شد، ادامه پیدا کرده است.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: از گذشته تلاش بر این بوده که بتوانیم مقداری از تحریم ها کم کرده، صادرات غیر نفتی بیشتر داشته باشیم و بتوانیم کمتر واردات داشته باشیم، گزارش مرکز پژوهش ها حاکی از آن است که در این لایحه تلاش جدی برای تقویت تولید داخلی و شکستن حلقه های تکراری تورم، رکود و تداوم وابستگی صورت نگرفته است.

قادری درباره اینکه در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی عنوان شده است که در لایحه دولت بخش کشاورزی نادیده گرفته شده و بیشتر به بخش انرژی توجه شده است، گفت: استدلالی در مرکز پژوهش های مجلس وجود دارد مبنی بر اینکه دولت ادعا دارد که باید به بخش های پیشران توجه کنیم، استدلال دولت این است که بخش نفت و گاز می تواند بخش پیشران باشد، اما آمار و ارقام نشان می‌دهد که به مراتب وابستگی به بخش هایی مثل نفت، گاز و پتروشیمی بیشتر است که در شرایط تحریمی هم آسیب پذیری آن به مراتب بیشتر خواهد بود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اما بخش کشاورزی می تواند علاوه بر ایجاد استقلال غذایی برای کشور به عنوان یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شود، زیرا تامین کالای اساسی که توسط بخش کشاورزی باید انجام شود، یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی است.

قادری خاطر نشان کرد: توجه به عدالت اجتماعی و نیاز به منابع مالی کمتر، از شاخصه های بخش کشاورزی است که می تواند در شرایط رکودی و در اجرای اقتصاد مقاومتی بیشتر نیات سیاستگذاران را در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به اجرا درآورد. البته محدودیت هایی هم در بخش کشاورزی وجود دارد که باید این محدودیت ها نیز در نظر گرفته شود.