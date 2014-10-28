رانندگان اتوبوس های بین شهری نیاز به آموزش های بیشتری دارند/ دست کاری اتوبوس ها عامل اصلی تصادفات

سعید اسماعیلی کارشناس ترافیک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه معاینه فنی خودروهای سنگین هنوز زیرساخت هایش فراهم نشده است گفت: همانطور که اتوبوس ها هر روز نوسازی شده و استانداردهایشان افزایش پیدا می کند باید معاینه فنی آنها نیز به روز شود.

وی ادامه داد: معاینه فنی اتوبوس های بین شهری باید به بخش خصوصی واگذار شود و هزینه های معاینه فنی خودروهای سنگین توسط بخش خصوصی تامین و دولت تنها در تعیین استانداردها نظارت کند.

این کارشناس ترافیک با بیان اینکه عامل انسانی نقش مهمی در تصادفات بین شهری دارد گفت: دست کاری باک و یا عدم استفاده از تجهیزات استاندارد باعث افزایش تصادفات جاده ای می شود و برخی از دست کاری هایی که توسط رانندگان اتوبوس بین شهری انجام می شود به طور اساسی ساختار اتوبوس ها را دچار دگرگونی و تغییر می کند و ایمنی آنها را به شدت کاهش می دهد. به طور مثال افزایش باک می تواند به دلیل قاچاق سوخت یا تنبلی راننده برای سوخت گیری در میانه راه باشد عامل بسیاری از آتش سوزی هاست.

رئیس سابق اطلاع رسانی پلیس راهور تهران گفت: سرعت مجاز اتوبوس های بین شهری در تابلوها مشخص است که معمولا بین 80 تا صد کیلومتر است اما به غیر از سرعت مجاز یک سرعت مطمئنه داریم که راننده در این سرعت می تواند خودرو را کنترل کند متاسفانه برخی از تصادفات به دلیل عدم تشخیص سرعت مطمئنه از سوی راننده رخ می دهد.

وی با انتقاد از افزایش صدور گواهینامه پایه یک گفت: پیش از این درخواست های کمتری برای گواهینامه پایه یک بود و لازم است آموزش های به روزتر و دقیق تری به رانندگانی که درخواست چنین گواهینامه ای را دارند داده شود.