حجت‌الاسلام محسن مهاجرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ۱۶ انجمن علمی در حوزه فعال است و مجوز فعالیت انجمن‌های علمی فلسفه، زبان و ترجمه، تبلیغ و ارتباطات و رسانه، فقه و اخلاق و عرفان نیز به تصویب رسیده است.

انجمن‌های علمی حوزه بیش از یک دهه است که با تائید مقام معظم رهبری آغاز به کار کرده‌اند و به گفته حجت‌الاسلام مهاجرنیا تمامی مراجع تقلید از این نهاد استقبال می‌کنند و کمک‌های فراوانی از سوی آنها به انجمن‌ها صورت می‌گیرد.

در حال حاضر بیش از ۳ هزار نفر در انجمن‌های علمی حوزه عضویت دارند که حدود دو هزار نفر از آنها از نخبگان حوزه هستند.

حجت‌الاسلام مهاجرنیا گفت: اعضای این انجمن‌ها به سه دسته تقسیم می‏شوند؛ یک دسته اعضا پیوسته هستند که دست‏کم دارای مدرک سطح ۳ حوزه هستند؛ دسته دیگر اعضا وابسته با دست‏کم مدرک سطح دو هستند و دسته سوم هم طلابی هستند که تخصص‏های دانشگاهی و یا سابقه تدریس و تالیف در حوزه تخصصی آن انجمن دارند.

وی افزود: ۴۰ مجتهد و ۱۵۰ محقق دارای تحصیلات دکترای دانشگاه در این انجمن‌ها عضویت دارند که این سطح تحصیلات و جمع بین حوزه و دانشگاه در کشور و خارج کشور بی‌نظیر است.

مهاجرنیا معتقد است انجمن‌های علمی حوزه بخش جدایی ناپذیری از حوزه هستند و مسئولیت بخش عظیمی از تحول در حوزه را بر دوش دارند.