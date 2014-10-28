حجتالاسلام محسن مهاجرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ۱۶ انجمن علمی در حوزه فعال است و مجوز فعالیت انجمنهای علمی فلسفه، زبان و ترجمه، تبلیغ و ارتباطات و رسانه، فقه و اخلاق و عرفان نیز به تصویب رسیده است.
انجمنهای علمی حوزه بیش از یک دهه است که با تائید مقام معظم رهبری آغاز به کار کردهاند و به گفته حجتالاسلام مهاجرنیا تمامی مراجع تقلید از این نهاد استقبال میکنند و کمکهای فراوانی از سوی آنها به انجمنها صورت میگیرد.
در حال حاضر بیش از ۳ هزار نفر در انجمنهای علمی حوزه عضویت دارند که حدود دو هزار نفر از آنها از نخبگان حوزه هستند.
حجتالاسلام مهاجرنیا گفت: اعضای این انجمنها به سه دسته تقسیم میشوند؛ یک دسته اعضا پیوسته هستند که دستکم دارای مدرک سطح ۳ حوزه هستند؛ دسته دیگر اعضا وابسته با دستکم مدرک سطح دو هستند و دسته سوم هم طلابی هستند که تخصصهای دانشگاهی و یا سابقه تدریس و تالیف در حوزه تخصصی آن انجمن دارند.
وی افزود: ۴۰ مجتهد و ۱۵۰ محقق دارای تحصیلات دکترای دانشگاه در این انجمنها عضویت دارند که این سطح تحصیلات و جمع بین حوزه و دانشگاه در کشور و خارج کشور بینظیر است.
مهاجرنیا معتقد است انجمنهای علمی حوزه بخش جدایی ناپذیری از حوزه هستند و مسئولیت بخش عظیمی از تحول در حوزه را بر دوش دارند.