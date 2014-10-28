ترویج مصرف بهینه آب با توجه به کمبود موجود یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی عصر سه شنبه در بازدید از چشمه ها و آب های موجود در حوضه آبخیز جنگل فینسک شهرستان مهدیشهر با تاکید بر ضرورت ترویج مصرف بهینه آب با توجه به کمبود موجود در کشور افزود: مسئولین باید برای حفاظت و پیشگیری از حریق در جنگل های استان به خصوص جنگل پهن برگ فینسک برنامه ریزی کرده و راهکار های مناسب ارائه کنند.

وی با اشاره به اینکه خشکسالی موچود می تواند احتمال بروز آتش سوزی در جنگل ها و مراتع را بالا ببرد خاطر نشان کرد: باید برای این موضوع تدابیر کارا و عملی اندیشید و آن ها را به مرحله عمل رساند تا در صورت بروز چنین مشکلی نه این منابع با ارزش از دسترس بهره برداری خارج شوند نه با مشکلات اطفای حریق مواجه باشیم.

استاندار سمنان با تاکید بر این که نیاز به آب آشامیدنی، یک نیاز ضروری برای انسان است که اگر گام های اساسی در تامین آن برداشته نشود مهاجرت به مشکل اساسی استان تبدیل خواهد شد تصریح کرد: همه امکانات استان با برنامه ریزی و مدیریت لازم باید به کار گرفته شود تا نیازهای کوتاه و میان مدت مرتفع شده و اهتمام جدی برای نیازهای بلند مدت شکل بگیرد.

وکیلی با بیان این مطلب که با ساخت سدهای فینسک و چاشم و انتقال به شهرستانها مهدیشهر، سمنان و سرخه و با انتقال آب نمرود به شهرستان گرمسار بخش عمده مشکلات تامین آب این مناطق بر طرف خواهد شد عنوان کرد: با بهره برداری مناسب از تکمیل، اجرا و انتقال آب سدهای کالپوش و مجن و طرح جمع آوری و انتقال آب از چشمه های قطری که با هدف تامین آب شهرستان شاهرود در حال انجام است هم قسمتی از نگرانی های شهرستان را از بین می برد و باید برای تامین آب شرب دامغان نیز تمهیداتی اندیشیده شود.

گفتنی است استاندار سمنان به همراه صارمی زاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری در ادامه این بازدید از نزدیک نحوه کنترل و حفاظت منطقه حفاظ شده پرور در پاسگاه محیط بانی این منطقه را مورد بررسی قرار داد.