سکوت تلویحی در مقابل منکرات به منزله تائید ضمنی آن است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی عصر سه شنبه در همایش استانی امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرد: تائید تلویحی یک سری تهدیدات به دنبال داشته و می تواند در آینده مشکلاتی را برای جامعه فراهم کند.

وی با بیان اینکه در مشکلات اجتماعی نمی توان محدوده امن برای یک فرد یا خانواده متصور شد و تاثیرات سکوت در مقابل امر به معروف و نهی از منکر بر تک تک آحاد جامعه مشاهده خواهد شد.

عتباتی با تاکید به اینکه امر به معروف و نهی از منکر وظیفه تک تک افراد جامعه است، اضافه کرد: سکوت تلویحی در مقابل منکرات پذیرفته نیست و خود به منزله تائید ضمنی آن است.

وی محدود کردن فریضه امر به معروف به چند جلسه یا تذکر را مناسب ندانست و ادامه داد: فردی که امر به معروف می کند خود باید عامل به آن بوده و مورد معروف را به درستی بشناسد.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل معتقد است که تنها در این صورت است که امر به معروف نتیجه بخش خواهد بود.

وی تذکر لسانی را از جمله موضوعات مهم و مبنایی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر خواند و تاکید کرد که از تاثیرات تذکر لسانی نباید در جامعه غفلت شود.

عتباتی آموزش و رعایت مبانی شرعی را از جمله مراحل مهم آمادگی برای امر به معروف و نهی از منکر دانست و بیان داشت: در برخی پرونده های قضایی دیده می شود که با اجرای درست حتی فردی شرور با تذکر لسانی به مسیر درست هدایت می شود.

وی نقطه مقابل این موفقیت را بی توجهی به معیار های تذکر لسانی عنوان کرد که در ادامه نمی تواند تاثیر مطلوب در جامعه ایجاد کند.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل تصریح کرد: هر قدر به سمت ملایمت و تذکر لسانی گام برداریم ضرورت برخورد پلیس و دستگیری ها کمرنگ تر خواهد شد.

حمایت دستگاه قضا از عاملان امر به معروف

عتباتی در ادامه صحبت های خود مواردی از جمله ضرب و شتم و توهین و افترا به عامل امر به معروف را یادآور شد و تاکید کرد: دستگاه قضا به صراحت با افرادی که مرتکب این اهانت شوند برخورد می کند.

وی با بیان اینکه دادستانی خود را مکلف به حمایت از عاملان امر به معروف می داند، اضافه کرد: باید مبانی اخلاقی در این فریضه رعایت شود.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل لازمه رعایت اخلاق را توجه عاملان امر به معروف به ظرافت های این عمل دانست و بیان داشت: در عین حال مشاهده می شود که برخی افراد و جرایم را نمی توان با ارشاد و تذکر لسانی هدایت کرد.

به گفته عتباتی در چنین مقاطعی دادستانی ورود کرده و در کنترل معضلات اجتماعی اقدام می کند و در صورتی که گزارشاتی از شهروندان دریافت شود توسط دستگاه قضا مورد بررسی قرار می گیرد.

حرکت مورد نظر در امر به معروف حرکتی ایجابی است

در این مراسم همچنین فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اصلی ترین رویکرد در امر به معروف و نهی از منکر را رویکرد ایجابی و اقناعی عنوان کرد.

جلیل بابازاده با بیان اینکه برخی امر به معروف را برابر درگیری و برخورد می دانند، تصریح کرد: چنین رویکردی درست نبوده و در امر به معروف به دنبال اقناع و ارشاد هستیم.

وی معتقد است 95 درصد از رویکرد عاملان به معروف باید ارشاد و اقناع باشد و نباید این تصور در جامعه ایجاد شود که در امر به معروف حاکمیت به دنبال برخورد یا دستبند زدن است و حرکت مورد نظر حرکتی ایجابی است.

فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان تاکید دارد که در وضعیتی که نمی توان اخلاق و رفتار ناشایست را تنبیه کرد باید به تشویق اخلاق شایسته همت کرد.

بابازاده اضافه کرد: در صورتی که بتوان دلسوزانه مغز انسان را متاثر ساخت اقدام مسلحانه بی معنی خواهد بود.

وی بهره گیری از سیره شهدا در امر به معروف و نهی از منکر را ضروری دانست و افزود: در عین حال در اجرای امر به معروف باید به پیشینه مذهبی استان توجه داشت.