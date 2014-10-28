اجرای طرح هر مدرسه یک خبرنگار در کرمان/ کاروان عمره دانش آموزی استان به مکه مکرمه اعزام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید داود ملکی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشار به نزدیک شدن به روز ۱۳ آبان گفت: امسال این روز با روز عاشورا همزمان شده است و این امر می طلبد که برنامه ریزی ویژه تری در این خصوص صورت گیرد.

وی از تجمع دانش آموزان در حسینیه ثارالله کرمان در روز ۱۳ آبان خبر داد و گفت: محوریت این تجمع ها عاشورا خواهد بود.

ملکی در ادامه از اعزام یک کاروان عمره دانش آموزی پسر طی سال جاری به مکه مکرمه خبر داد و افزود: همچنین امسال پنج کاروان عتبات عالیات دانش آموزان اعزام می شوند.

۵۰۰۰ دانش آموز آموزش های خبرنگاری را فرا می گیرند

وی در ادامه از اجرای طرح هر مدرسه یک خبرنگار خبر داد و افزود: براساس این طرح پنج هزار نفر از دانش آموزان آموزش های خبرنگاری را فرا خواهند گرفت.

این مسئول با اشاره به آغاز دور نخست طرح گفته شده از اول مهرماه اذعان داشت: طی این مدت ۸۰ دانش آموز پسر، ۴۰ دانش آموز دختر و ۴۰ فرهنگی تحت آموزش های خبرنگاری قرار گرفته اند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به اینکه ۹۷ درصد مدارس استان کرمان تحت پوشش شوراهای دانش آموزی قرار دارند، گفت: انتخابات شوراها طی هفته گذشته در مدارس استان کرمان برگزار شد.

برگزاری انتخابات مجلس دانش آموزی

وی گفت: انتخابات مجلس دانش آموزی نیز اوایل سال آینده برگزار خواهد شد که از بین شوراها نمایندگان دانش آموزان انتخاب می شوند.

این مسئول با اشاره به اجرای طرح کمیته استعدادیابی در کرمان افزود: همچنین جشنواره الگوهای برتر تدریس درس پرورشی در کرمان برگزار شده است.

وی از فعالیت ۱۷ مرکز مشاوره ای در استان کرمان خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۲ مرکز طی سال گذشته و چهار مرکز طی سال جاری راه اندازی شده است.