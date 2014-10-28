۳۰ میلیارد ریال به پروژه هاي در حال ساخت گلوگاه اختصاص يافت

به گزارش خبرنگار مهر، داوود کشاورزیان عصر سه شنبه در بازديد از پروژه هاي مختلفي همچون جاده قدیم گلوگاه معروف به جاده شاه عباسی ، پل خروجي گلوگاه به دامغان و نقطه اتصال دو استان مازندران و گلوگاه و راههاي مواصلاتي اين شهرستان به دامغان تا آخرين مسير حوزه استحفاظي گلوگاه و ورودي دامغان بازديد كرد.

در اين بازديد نيم روزي، اعتبار ۳۰ ميليارد ريالي از سوي معاون وزیر راه و شهرسازی كشور به روكش آسفالت ۴ كيلومتر از جاده قديم گلوگاه معروف به جاده شاه عباسي، پل خروجي گلوگاه به دامغان و راه مواصلاتي گلوگاه به دامغان اختصاص يافت.

داوود كشاورزيان در بازديد از پل خروجي گلوگاه به دامغان بعنوان تنها راه مواصلاتي استان مازندران به دامغان بيش از ۱۵ ميليارد‌ ريال اختصاص داد تا اين پروژه كه سازه هاي آن انجام شده با قوت ادامه يافته و در اسرع وقت به بهره برداري برسد.