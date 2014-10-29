امرالله پاراد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی به منظور توسعه شبکه‌های برق در استان بوشهر صورت گرفته است و طرح‌های بسیار خوبی را نیز برای توسعه و همچنین بهبود عملکرد شبکه در دست اجرا داریم.

وی ادامه داد: چندین پروژه بسیار مهم در نقاط مختلف استان بوشهر به منظور بهبود، توسعه، اصلاح و بهینه سازی شبکه های برق به بهره‌برداری رسیده است که توانسته وضعیت برق استان را بهبود ببخشد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان بوشهر از نصب 40 فیدر فشار متوسط خبر داد و بیان داشت: این طرح‌ها به منظور تعدیل بار فیدرهای پر بار برای واگذار و فروش انشعاب جدید مشترکین اجرا شد.

تعویض 10 هزار چراغ پرمصرف با چراغ کم مصرف جدید

وی همچنین به اقدامات صورت گرفته برای اصلاح و بهینه سازی شبکه های فشار متوسط و ضعیف در نقاط مختلف استان اشاره کرد و افزود: 150 کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی و کابل خودنگهدار نیز در سطح استان اجرا شده است.

پاراد در ادامه از تلاش برای کاهش تلفات برق و همچنین کاهش خاموشی‌ها خبر داد و خاطرنشان ساخت: کارهای خوبی نیز به منظور اجرای فرهنگ مصرف بهینه برق صورت گرفته است.

وی همچنین از تعویض 10 هزار چراغ پرمصرف با چراغ کم مصرف جدید در سطح استان بوشهر خبر داد و تاکید کرد: بهینه سازی و کاهش مصرف و اصلاح شبکه و تأسیسات روشنایی معابر را با جدیت دنبال می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان بوشهر خواستار رعایت فرهنگ صحیح مصرف از سوی همه مشترکین برق شد و گفت: 104 میلیارد ریال برای بهبود شبکه‌های برق در استان بوشهر هزینه شد.