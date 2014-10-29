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۷ آبان ۱۳۹۳، ۹:۰۵

برگزیده عکس‌های خبری ۷ آبان ۹۳

برگزیده عکس‌های خبری ۷ آبان ۹۳

مجله مهر: تصاویر امروز را از هند آغاز می‌کنیم که این روزها بازار جشنواره‌ها و مراسم مذهبی مختلف حسابی در آن گرم است. سپس تصویری از یک بچه ماموت 39 هزار ساله می‌بینیم که این همه سال میان برف های سیبری کاملا دست نخورده باقی مانده است. امروز همچنین شاهد همزیستی یک مرد آمریکایی با 13 گربه‌سان وحشی خواهیم بود. با برگزیده عکس‌های خبری امروز به انتخاب «مجله مهر» همراه باشید.

چهارشنبه

یک دختر هندو یک روز قبل از جشنواره چهات در کنار رودخانه یامونا در دهلی نو در حال دعا خواندن است. (AFP)

 

چهارشنبه

ناو هواپیمابر آمریکایی پس از انجام عملیات در عراق و سوریه، از مسیر خلیج عدن در حال بازگشت به ویرجینیاست. (DOD)

 

چهارشنبه

این قیافه عجیب و غریب یک طرفدار تیم دالاس کابویز است که برای تشویق تیم مورد علاقه‌اش در یک مسابقه راگبی در آرلینگتون تگزاس به استادیوم آمده است حالا این هیبت، چقدر در روحیه بخشی به تیم مورد علاقه او موثر است نکته‌ای است که انگار فقط خود او می‌داند. (AP)

 

چهارشنبه

یک بچه ماموت ۳۹ هزار ساله توسط مسئولان جامعه جغرافیک روسیه در حال انتقال به موزه ای در مسکو است. (AP)

 

چهارشنبه

این هم یک مرد اهل فلوریدای آمریکا که در کنار ۱۳ گربه‌سان خطرناک به خوبی و خوشی زندگی می کند. (Barcroft)

 

چهارشنبه

یک مار سبز در آلیپوردوار هند یک مارمولک بخت برگشته را شکار کرده است. (Barcroft)

 

چهارشنبه

استتار استادانه یک کروکدیل در بین خزه ها در باغ وحش فوکت تایلند. (Caters)

 

چهارشنبه

مه غلیظ صبحگاهی، پل ژیائوگوان را در مرکز استان گوئیژوی چین در بر گرفته است. (REX)

 

چهارشنبه

نیروهای ضد تروریستی عراق مشغول برقراری امنیت و جستجو برای یافتن تروریست‌ها در منطقه العادل بغداد هستند. آن پوشش نقاشی شده هم احتمالا در راستای همین اهداف ضدتروریستی است. (Reuters)

 

چهارشنبه

یک آدمک در کنار کمپ معترضان هنگ کنگی دیده می شود. اعتراضات دموکراسی خواهانه در هنگ کنگ یک ماه است که ادامه دارد. (Reuters)

 

 

کد مطلب 2411903

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