یک دختر هندو یک روز قبل از جشنواره چهات در کنار رودخانه یامونا در دهلی نو در حال دعا خواندن است. (AFP)

ناو هواپیمابر آمریکایی پس از انجام عملیات در عراق و سوریه، از مسیر خلیج عدن در حال بازگشت به ویرجینیاست. (DOD)

این قیافه عجیب و غریب یک طرفدار تیم دالاس کابویز است که برای تشویق تیم مورد علاقه‌اش در یک مسابقه راگبی در آرلینگتون تگزاس به استادیوم آمده است حالا این هیبت، چقدر در روحیه بخشی به تیم مورد علاقه او موثر است نکته‌ای است که انگار فقط خود او می‌داند. (AP)

یک بچه ماموت ۳۹ هزار ساله توسط مسئولان جامعه جغرافیک روسیه در حال انتقال به موزه ای در مسکو است. (AP)

این هم یک مرد اهل فلوریدای آمریکا که در کنار ۱۳ گربه‌سان خطرناک به خوبی و خوشی زندگی می کند. (Barcroft)

یک مار سبز در آلیپوردوار هند یک مارمولک بخت برگشته را شکار کرده است. (Barcroft)

استتار استادانه یک کروکدیل در بین خزه ها در باغ وحش فوکت تایلند. (Caters)

مه غلیظ صبحگاهی، پل ژیائوگوان را در مرکز استان گوئیژوی چین در بر گرفته است. (REX)

نیروهای ضد تروریستی عراق مشغول برقراری امنیت و جستجو برای یافتن تروریست‌ها در منطقه العادل بغداد هستند. آن پوشش نقاشی شده هم احتمالا در راستای همین اهداف ضدتروریستی است. (Reuters)

یک آدمک در کنار کمپ معترضان هنگ کنگی دیده می شود. اعتراضات دموکراسی خواهانه در هنگ کنگ یک ماه است که ادامه دارد. (Reuters)