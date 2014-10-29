28 میلیارد ریال برای زهکشی دشت مهران اختصاص یافت

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر از اختصاص اعتبار ۲۸ میلیارد ریال به دشت مهران خبر داد و گفت: برای زهکشی و آبیاری دشت مهران این میزان اعتبار اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: استفاده بهینه از منابع آبی علاوه بر صرفه جویی در‏‎ ‎مصرف این منبع خدادادی ‏افزایش تولید در واحد سطح را به دنبال دارد‏‎ ‎

باز دار در ادامه گفت: کشاورزانی که در اثر بارندگی های اخیر محصولاتشان آسیب دیده باید به صندوق بیمه کشاورزی مراجعه کنند و کسانی که محصولات خود را بیمه نکرده اند چیزی به آنها تعلق نخواهد گرفت.

وی عنوان کرد: ما برای این دسته هم با استانداری و ستاد بهران و حوادث غیر مترقبه رایزنی های لازم برای تخصیص اعتبار انجام می دهیم.

این مسئول عنوان کرد: این استان دارای ۳۳۶ هزار هکتار‏‎ ‎اراضی دیم ‏و آبی است که از این میزان ۷۱ هزار هکتار آبی و مابقی به صورت‏‎ ‎دیم ‏زیر کشت انواع محصول های ‏غله ای قرار می گیرد‎.