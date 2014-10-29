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۷ آبان ۱۳۹۳، ۸:۳۴

خورشیدی خبرداد:

دونده پیشکسوت همدانی به ماراتن بین المللی نیویورک اعزام شد

دونده پیشکسوت همدانی به ماراتن بین المللی نیویورک اعزام شد

همدان – خبرگزاری مهر: رئیس هیئت دوومیدانی استان همدان گفت: علی اصغر لطیفی دونده پیشکسوت همدانی به ماراتن بین المللی نیویورک اعزام شد.

مرتضی خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اعزام دونده پیشکسوت همدانی به مسابقات برون مرزی اظهار داشت: علی اصغر لطیفی از دونده های استقامت و ماراتن و نیمه ماراتن استان همدان است که در رده بزرگسالان بالای ۴۰ سال در این رشته فعالیت می کند.

وی افزود: این دونده پیشکسوت همدان در ماراتن بین المللی دبی و در رده سنی بالای ۴۰ سال مدال برنز را کسب کرد و با رکورد ۲ ساعت و ۴۳ دقیقه ضمن کسب مقام سوم رده سنی بالای ۴۰ سال در مجموع همه رده های سنی مقام چهل و هشتم را بدست آورد و بهترین دونده ایران در بخش ماراتن لقب گرفت.

رئیس هیئت دوومیدانی استان همدان با اشاره به ماراتن بین المللی نیویورک گفت: امیدواریم این دونده خوب استان بتواند در این مسابقات رکورد ماراتن ایران را بزند تا بر افتخارات خود افزوده کند.

خورشیدی عنوان کرد: هزینه این اعزام نزدیک به ۲۰ میلیون تومان بود که جا دارد از مدیرکل ورزش و جوانان استان که مبلغی را به این ورزشکار در جهت اعزام کمک کردند تشکر کنم.

وی با بیان اینکه در همدان مربیان توانمندی وجود دارند بیان کرد: دومیدانی همدان یکی از قطب های دوومیدانی کشور است و دوومیدانی کاران توانمندی در این هیئت فعالیت می کنند.

رئیس هیئت دوومیدانی استان همدان افزود: یکی از سیاست های اصلی هیئت دوومیدانی استان توجه به رده های پایه است که باعث می شود در آینده ای نزدیک دوومیدانی کاران همدانی در تمامی مسابقات مرزی و برون مرزی از مدعیان باشند.

خورشیدی با بیان اینکه نیازمند حمایت های بخش خصوصی هستیم گفت: رشته دوومیدانی یکی از رشته های پر مدال در مسابقات آسیایی و المپیک است و همدان در این رشته حرف های زیادی برای گفتن دارد امیدواریم سرمایه گذاران بخش خصوصی اسپانسر این هیئت شوند تا شاهد درخشش بیشتر این رشته باشیم.

 

 

کد مطلب 2411909

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