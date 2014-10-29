به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون تنیس با تاخیر سه ماهه، نوزدهم همین ماه برگزار می شود. مجید شایسته، محمد جمشیدی، علی قلم سیاه، سید حسن طباطبایی، کوروش فولادی، دامون طاهری، اسمعیلی، مهرشاد پورسعید، غلامحسین عسگری ، علی محمد رستمی و علی بابایی یازده کاندیدای ریاست فدراسیون تنیس هستند.

به نظر می رسد رقابت اصلی در مجمع انتخاباتی تنیس بین مجید شایسته رئیس سابق و محمد جمشیدی نایب رئیس فدراسیون باشد. تجربه شایسته از دوره گذشته حضورش در فدراسیون تنیس و سابقه 16 ساله جمشیدی در راس هیات تنیس استان تهران و سالهای نایب رئیسی فدراسیون، رئیس هیات مدیره باشگاه پیکان بودن و .. این دو را نسبت به گزینه‌هایی که برخی از آنها با حضورشان تنها تیری در تاریکی زده‌اند، صاحب شانس بیشتری می‌کند.

نکته قابل تآمل در انتخابات تنیس حضور گزینه نزدیک به وزارت ورزش در میان کاندیداهای ریاست فدراسیون است. کوروش فولادی که آرام و بی سر و صدا در انتخابات تنیس شرکت کرد می‌تواند معادلات را بر هم بزند و پیش بینی‌ها برای رقابت میان دو گزینه از جنس تنیس را بر هم بزند.

با اعلام نمایندگان صاحب رای ورزشکاران، مربیان و داوران و باشگاه‌ها در مجمع تنیس، به نظر می رسد محمد جمشیدی که ارتباط کمتری با روسای هیات‌ها دارد، در رقابت با شایسته پیشی خواهد گرفت به شرط آنکه بتواند نظر این 7 نماینده را به خود جلب کند.

رشته راکتی تنیس که سالها درجا می زند و حتی عقب‌گرد نیز داشته است در آستانه انتخاباتی حساس قرار دارد. جامعه تنیس از نمایندگان خود در مجمع انتظار دارد که غیر توصیه ای عمل کنند و فردی را بر صندلی اول این رشته بنشانند که تنیس را از بن بست فعلی نجات دهد.