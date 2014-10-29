آغاز ثبت نام طرح ملی «نوای قرآن در شب عاشورا»

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور توجه به احیای تلاوت قرآن کریم در شب عاشورای حسینی، طرح ملی «نوای قرآن در شب عاشورا» و قرائت کلام‌الله مجید در شب عاشورا با همکاری دستگاه‌ها و دیگر سازمان‌های قرآنی کشور به اجرا گذاشته است.

این طرح از اذان مغرب روز تاسوعای حسینی آغاز می‌شود و تا اذان ظهر روز عاشورا ادامه دارد و طی آن علاقه‌مندان می‌توانند در کنار مراسم سوگواری و عزاداری، حزب یا جزء‌ای از قرآن کریم را انتخاب و با تلاوت آن سهم مهمی در فرهنگ‌سازی این امر ایفا کنند.

علاقه‌مندان شرکت در طرح «نوای قرآن در شب عاشورا» می‌توانند با مراجعه به فلش ثبت نام در این طرح، در صفحه اصلی سایت ایکنا به نشانی www.iqna.ir و یا از طریق ارسال پیامک به سامانه پیام کوتاه 300051220 و یا تماس با شماره تلفن 02166478515 نسبت به ثبت نام در این طرح و دریافت میزان تلاوت مدنظر خود اقدام کنند. در پایان این طرح 12 نفر از شرکت‌کنندگان به قید قرعه دریافت‌کننده کمک هزینه سفر به عتبات عالیات خواهند بود.

یادآوری می‌شود، در اجرای این طرح دستگاه‌ها و سازمان‌هایی چون معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت فرهنگی و امور زائران آستان حضرت عبدالعظیم(ع)، رادیو قرآن، شبکه قرآن و معارف سیما، شورای عالی قرآن، سازمان دارالقرآن الکریم، دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی، مرکز قرآنی سازمان بسیج دانشجویی، مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، اتحادیه موسسات قرآنی ـ مردمی کشور، اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت و سازمان قرآن و عترت سپاه محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ مشارکت دارند.