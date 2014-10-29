کشف تأثیر کلسیم و کلاژن بر سلامت استخوان توسط استاد ایرانی دانشگاه فلوریدا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهرام ارجمندی استاد ایرانی و رییس دپارتمان تغذیه و علوم ورزشی دانشگاه فلوریدا پس از بررسی رژیم غذایی گروهی از زنان در دورن پس از یائسگی به این نتیجه رسیده است.

وی دریافته است کهترکیب مشخصی از کلسیم و کلاژن (پروتئینی که در استخوان، غضروف و بافت یافت می شود) فرآیند خطرناک خرده شدن کلسیم از بافت های استخوانیرا کاهش داده و در عین حال به استخوان سازی دوباره بدن کمک شایانی می کند.

دکتر ارجمندی در زمره شناخته شده ترین محققان بین المللی در علم حفظ سلامت استخوان به شمار می آید و تاکنون بیش از 250 مقاله در معتبرترین نشریات علمی جهان به چاپ رسانده است.

وی می گوید: این برای نخستین بار است که بررسی کلینیکی طولانی مدتی با هدف مقایسه مستقیم اثرات مواد غنی از کلسیم و کلاژن و ترکیبات ساخته شده از کلسیم و ویتامین D بر روی زنان در دوره پس از یائسگی صورت می گیرد.

به عقیده وی ترکیبات غذایی و مکمل هایی که غنی از ترکیب کلسیم و کلاژن باشند اثرات مثبت قابل توجهی بر ساختار استخوانی زنان در دوره پس از یائسگی می گذارند که از سوی ترکیب کلسیم و ویتامین D شاهد آنها نیستیم.

پوکی استخوان یکی از مهمترین چالش های سلامتی پیش روی زنان در دوران پس از یائسگی است که با مصرف مواد غنی از ترکیب کلسیم و کلاژن روند پیشرفت آن متوقف یا کندتر می شود.