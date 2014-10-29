کیفیت نان در بندرعباس افزایش یابد/ انتقاد از کندی اینترنت و قطعی مکالمات

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادري سه شنبه شب در ششمین نشست شورای اداری استان هرمزگان با اشاره به اهداف قیام امام حسین(ع) عنوان کرد: طلب اصلاح در امور امت، امر به معروف و نهی از منکر و عمل به سیره رسول الله(ص) و امیرالمومنین امام علی(ع) بر پایه اجرای نماز و پرداخت زکات و از جمله اهدافی بود که در قیام حضرت اباعبدالله(ع) وجود داشت.

وی ادامه داد: ما از قیام عاشورا و فلسفه آن چنان می آموزیم که فلسفه این قیام امر به معروف و نهی از منکر بوده است که حضرت امام حسین مردم را برای مقابله با ظلم دعوت کرد و در واقع فلسفه قیام عاشورا برای همه نسل ها و همه دوران ها و حکومت هاست و چون که سیدالشهدا(ع) فردی متعلق به خاندان رسالت بود، نمی توانست بپذیرد که احکام خدا تعطیل شده و بر باطل تکیه زده می شود.

استاندار هرمزگان افزود: ما به عنوان کسانی که به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) علاقه مندیم و پیرو آنها هستیم و معتقدیم این بزرگواران رسالت الهی را بردوش دارند باید از فلسفه قیام عاشورا در زندگی خود درس آزادگی را بیاموزیم. پس از پیروزی انقلاب اسلامی یاد گرفته ایم چگونه از حق دفاع و امر به معروف و نهی از منکر را اجرا کنیم که اگر این گونه عمل نکنیم، از فلسفه قیام عاشورا فاصله گرفته ایم.

جادری با بیان اینکه ما به عنوان افرادی که امروز مسئولیت داریم باید به ندای امام حسین(ع) لبیک بگوییم، تصریح کرد: امروز باید بسیار هوشیار باشیم و نباید فریب دشمنان را بخوریم و طوری عمل کنیم که از نهضتی که در راه امام حسین گام برمی دارد دفاع کنیم.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه جهان اسلام امروز گرفتار توطئه و فریب هایی شده است و گروهی ظهور کرده که متاسفانه چهره اسلام و دین را نادرست جلوه می دهد و باید بکوشیم این چهره مخدوش و فریب کارانه را به مردم دنیا معرفی کنیم تا اسلام ناب از اسلام مخدوش شناسایی شود.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان اضافه کرد: اگر هوشیاری مسلمانان واقعی نباشد، انرژی و وقت جهان اسلام صرف خنثی کردن یکدیگر می شود و در این فرصت ایام محرم و صفر باید چنان اسلام ناب را معرفی کنیم که همه دنیا به اسلام واقعی پی ببرد و در غیر این صورت پدیده هایی همچون داعش و سلفی گری و وهابیت جان می گیرند.

جادری با بیان اینکه نام امام حسین برای همیشه پایدار و جاودانه ماند چون این امام بزرگوار هدف از قیام خویش را برپایی احکام الهی معرفی کرد، اظهار داشت: امروز هوشیاری مردم می طلبد که به دور از دسیسه و فتنه ها هوشیار باشیم و اخیرا موضوع اسیدپاشی در اصفهان اتفاق افتاد که معلوم نیست به دست چه کسانی اتفاق افتاده اما عده ای به دنبال بهانه هستند تا این مسئله را به موضوع امر به معروف و نهی از منکر نسبت دهند در حالی که آزار رساندن به انسان های بی گناه در دین اسلام نمی گنجد و این ها توطئه هایی است که صورت گرفته و باید با هوشیاری اجازه ندهیم این مسائل این مسئله وسیله ای برای اختلاف میان مردم شود.

وی اضافه کرد: لایحه امر به معروف و نهی از منکر در مجلس مطرح است و ما تابع نظر قانون هستیم و اگر این قانون مصوب و شورای نگهبان آن را تایید کند دولت به عنوان مجری تابع سیاست های نظام است.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه امروز نیروهای انتظامی ما خود مامور امر به معروف و نهی از منکر هستند، ادامه داد: نیازی به تشکیلات جدید در این زمینه نداریم و اگر بخواهیم دولت را وسیع و گسترده و بزرگتر کنیم، این مسئله با سیاست های کلی برنامه پنجم و سند چشم انداز همخوانی ندارند و دولت باید روز به روز چابک تر شود و باید ببینیم چه تضمینی وجود دارد که یک سازمان جدید بهتر از نیروهای فعلی عمل کند.

جادری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه در هرمزگان فصل کار آغاز شده است، عنوان کرد: اگر در شش ماه ابتدای سال به دلیل آب و هوای گرم پروژه ها در این استان به کندی پیش رفته، از این پس با مناسب شدن آب و هوا و سرازیر شدن اعتبارات فصل کار آغاز می شود و از مسئولان می خواهم تا از این فرصت استفاده کرده و طرح های نیمه تمام را تکمیل کنند.

وی افزود: سیستم اداری ما به نوعی سیستم چانه زنی است و هر سازمانی با مراجعه و چانه زنی بیشتر در مرکز اعتبارات و تخصیص بیشتری دریافت می کند و مدیران هرمزگان نیز باید به وزارتخانه های خود در پایتخت مراجعه و از اعتبارات متمرکزی که در دست وزرا وجود دارد، استفاده کنند و چون در برخی مناطق کشور فصل سرد فرارسیده و امکان کار فراهم نیست باید پیگیری کنیم تا هرمزگان اعتبارات بیشتری دریافت کند و در این فرصت طرح های نیمه تمام به سرانجام برسند.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان در ادامه به برخی مسائل داخل استان اشاره کرد و گفت: در بندرعباس وضعیت نان خوب نیست و از دستگاههای متولی به خصوص سازمان، صنعت، معدن و تجارت، فرمانداری، سازمان غله و تعزیرات حکومتی می خواهم نظارت و رسیدگی بیشتری در این خصوص انجام دهند تا مردم بیش از این گله مند نباشد.

جادری خاطرنشان کرد: همچنین وضعیت نامطلوب شرکت مخابرات در هرمزگان نیز نارضایتی های عمومی را به همراه داشته که علاوه بر کندی اینترنت، شاهد قطعی مکرر مکالمات بوده ایم که این مسئله احتیاج به رسیدگی بیشتری دارد.

وی در ادامه سخنان خود بیان داشت: هم اکنون در مرحله تدوین برنامه ششم توسعه هستیم و اگر نتوانیم اهداف مورد نظر را در این برنامه بگنجانیم فرصت را از دست داده ایم و در تدوین برنامه ششم باید نقش استانی و منطقه ای را به جا بیاوریم و همچنین در تدوین لایحه بودجه ۹۴ نیز مدیران به وارتخانه های مربوطه مراجعه و اعتبارات مورد نیاز در دستگاه های مربوطه را تصویب کنند.

استاندار هرمزگان یادآور شد: مراسم حج نیز به پایان رسید و وحدت اسلامی و مبارزه با کفر و بیداری ملت اسلامی در این ایام تحقق پیدا کرد و باید توجه داشته باشیم که امت اسلام محتاج وحدت است و اقوام و مذاهب اسلامی اگر در کنار هم باشند می توانند در مقابل توطئه ها مقاومت کنند و تفرقه میان امت اسلام به نفع آمریکا و اسرائیل و استکبار است و باید بکوشیم بر وحدت خود بیفزاییم.

تقدیر از دستگاههای برتر در امر اقامه نماز

شایان ذکر است؛ در این نشست از دستگاههای اجرایی برتر استان هرمزگان در امر اقامه نماز تقدیر شد.

حجت الاسلام محمدحسن فروزان نژاد رئیس ستاد اقامه نماز استان هرمزگان در این خصوص عنوان کرد: ارزیابی سال ۹۲ اقامه نماز براساس نظام جامع ارزیابی دستگاهها صورت گرفت و در اقامه نماز هیئت های نظارت، ارزیابی و داوری مستندات دستگاههای اجرایی را بررسی کردند.

وی ادامه داد:۷۰ دستگاه در استان هرمزگان مستندات خود را در این زمینه را ارائه کردند که ۳۳ دستگاه عملکرد قابل قبول و ۳۷ دستگاه اجرایی عملکرد قابل تقدیر داشته اند.